Відкати не прокотили: в Мінцифрі запідозрили корупцію в закупівлі ноутбуків вчителям

Збиток може скласти мільйони гривень / УНІАН

Проведені тендери по закупівлі ноутбуків для вчителів переглянуть через шахраїв, які під виглядом представників уряду пропонували заздалегідь визначити переможців в обмін на винагороду, заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.

"Разом з СБУ і МОН ми запідозрили корупційну змову з ноутбуками для вчителів на мільйони гривень. Всі тендери активні і зараз направлені на повторну експертизу для перевірки документів. Зробимо це протягом 7 днів. Деталі - в понеділок на брифінгу", – повідомив Федоров на своїй сторінці в Facebook

За словами Федорова, шахраї, представляючись представниками членів уряду, провели серію переговорів про розподіл по областях переможців закупівель з подальшим отриманням "відкатів".

"В Україні роками наживалися на подібних "схемах" з тендерними закупівлями, але так, як раніше, вже не буде. Цифровізація допомагає побудувати максимально прозорі процеси і справедливі умови", – підкреслив Михайло Федоров.

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