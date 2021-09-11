Відкати не прокотили: в Мінцифрі запідозрили корупцію в закупівлі ноутбуків вчителям

Тендери із закупівлі ноутбуків для вчителів направлені на повторну експертизу через підозру в корупційній змові, наголосили у відомстві.
Проведені тендери по закупівлі ноутбуків для вчителів переглянуть через шахраїв, які під виглядом представників уряду пропонували заздалегідь визначити переможців в обмін на винагороду, заявив глава Мінцифри Михайло Федоров.
"Разом з СБУ і МОН ми запідозрили корупційну змову з ноутбуками для вчителів на мільйони гривень. Всі тендери активні і зараз направлені на повторну експертизу для перевірки документів. Зробимо це протягом 7 днів. Деталі - в понеділок на брифінгу", – повідомив Федоров на своїй сторінці в Facebook
За словами Федорова, шахраї, представляючись представниками членів уряду, провели серію переговорів про розподіл по областях переможців закупівель з подальшим отриманням "відкатів".
"В Україні роками наживалися на подібних "схемах" з тендерними закупівлями, але так, як раніше, вже не буде. Цифровізація допомагає побудувати максимально прозорі процеси і справедливі умови", – підкреслив Михайло Федоров.
Програма "Ноутбук кожному вчителю": головне
- Це державна програма, покликана забезпечити педагогів по всій Україні власними персональними комп'ютерами і доступом до швидкісного Інтернету, щоб процес навчання став більш доступним і просунутим.
- Тільки у 2021 році Мінцифри запланувало передати ноутбуки понад 60 тисячам вчителів, за розподілом можна стежити за допомогою спеціальної карти на офіційному сайті. Перші результати конкурсу повинні були оголосити в жовтні.
- На цю ініціативу з державного бюджету виділили 980 млн гривень. Згідно з наказом Міносвіти, держава закуповуватиме ноутбуки по 20 тисяч гривень кожен – таку вартість встановили після аналізу ринку та консультацій з постачальниками. Частину коштів доведеться доплатити місцевим бюджетам залежно від кількості населення – до 30% для Києва і до 5% для невеликих віддалених населених пунктів.