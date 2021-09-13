Нова функція "Дії": українців почнуть сповіщати, якщо хтось захоче взяти кредит без їхнього відома

Нова функція буде спрямована на протидію банківським шахраям.
У додатку "Дія" скоро з'явиться нова функція: користувачів будуть повідомляти про те, який банк і навіщо перевіряє кредитну історію.
Як розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, нова функція допоможе захиститися від шахраїв, пише "ТСН".
"Якщо хтось намагається взяти кредит на ваше ім'я - вам буде надходити повідомлення, що банк перевіряє вашу кредитну історію", - зазначив міністр.
Нова функція буде доступна всім користувачам програми та запрацює вже через кілька тижнів.
читайте такожВакцинація від коронавірусу: в Україні скасували запис на щеплення через додаток "Дія"Раніше писав Главред, що COVID-сертифікат, який потрібен для подорожей до країн Євросоюзу, і внутрішній "коронавірусний паспорт", діятимуть 1 рік з моменту проходження повного курсу вакцинації.
Також раніше повідомлялося, що з 23 серпня в Україні набув чинності закон, який офіційно прирівняв електронні паспорти до паперових. Таким чином на законодавчому рівні закріплено визначення е-паспорта та е-паспорта для виїзду за кордон.