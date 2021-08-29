Нова напасть на українців: людей атакують небезпечні комахи, без рятувальників обійтися неможливо

Шершні небезпечні для людей / Вікіпедія

Україна потерпає від нової напасті. Шершні активно селяться в людських дворах, церквах і квартирах. Найбільше страждають жителі Рівненської області. Там рятувальники не встигають ліквідувати небезпечних комах.

Люди побоюються шершнів. І медики їх розуміють цілком і повністю, адже, стверджують, укуси цих комах можуть стати смертельними.

В ТСН розповіли, як боротися і надавати першу допомогу при укусі цієї комахи.

Самостійно утилізувати гніздо не варто. Однак, якщо ви вже вирішили це зробити, то найкраще приступити до процедури в темну пору доби і спершу накрити "притулок" шершнів ганчіркою. Коли темно, комахи дезорієнтовані.

Що робити при укусі шершня

Медики стверджують, що найнебезпечнішими зонами при цьому є обличчя, губи і очі.

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"Йде алергічна реакція негайного типу або анафілактичний шок", - кажуть експерти.

Якщо зона ураження, наприклад, рука, то ділянку необхідно промити водою з милом, обробити антисептиком, прикласти холод. Також важливо пити багато води, а краще - солодкого чаю.

Чому атакують шершні

Біологи припускають, що комахи могли активізуватися через спекотне літо.

"Якщо підвищена температура, така комаха краще себе почуває, краще розмножується, краще харчується. Витривалість личинок збільшується", - кажуть експерти.

Також цьому посприяли:

вирубка лісів,

вирубка чагарників,

ліквідація старих дерев.

Все це - будинок шершнів. Коли таких локацій немає - вони і летять до людей.

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