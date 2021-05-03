Нова підтримка США України опинилася під загрозою: ЗМІ назвали причину

Посилення підтримки США України опинилося під питанням / УНІАН

Готовність США посилити свою роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі, який зайшов у глухий кут, опинилася під питанням.

Як пише Financial Times, президент Володимир Зеленський "має мало варіантів, як вийти з глухого кута, не спромігшись консолідувати західних партнерів Києва навколо подальших економічних санкцій проти Росії, а готовність Вашингтона до нових дипломатичних зусиль залишається під питанням".

В оточенні Зеленського кажуть, що Україна готова зробити все заради миру. "Однак для світу треба, щоб було бажання двох сторін, а недавня агресивна поведінка Москви піддала сумніву його наміри", - додав один з радників Зеленського.

У матеріалі йдеться про те, що тільки колективний міжнародний тиск може змусити РФ звільнити окуповані українські території.

"Однак Київ не впевнений, наскільки сильно Вашингтон налаштований на нові мирні ініціативи. Хоча Байден є другом України, в його адміністрації є службовці часів Обами, які скептично дивилися на більш глибоке втручання США шість років тому", - додає газета.

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Раніше повідомлялося про те, що питання поставок американської зброї Україні стане однією з тем візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.

Візит Блінкена в Україну: