Нова підтримка США України опинилася під загрозою: ЗМІ назвали причину

Володимир Зеленський має мало варіантів, як вийти з глухого кута, пише Financial Times.
Готовність США посилити свою роль у врегулюванні конфлікту на Донбасі, який зайшов у глухий кут, опинилася під питанням.
Як пише Financial Times, президент Володимир Зеленський "має мало варіантів, як вийти з глухого кута, не спромігшись консолідувати західних партнерів Києва навколо подальших економічних санкцій проти Росії, а готовність Вашингтона до нових дипломатичних зусиль залишається під питанням".
В оточенні Зеленського кажуть, що Україна готова зробити все заради миру. "Однак для світу треба, щоб було бажання двох сторін, а недавня агресивна поведінка Москви піддала сумніву його наміри", - додав один з радників Зеленського.
У матеріалі йдеться про те, що тільки колективний міжнародний тиск може змусити РФ звільнити окуповані українські території.
"Однак Київ не впевнений, наскільки сильно Вашингтон налаштований на нові мирні ініціативи. Хоча Байден є другом України, в його адміністрації є службовці часів Обами, які скептично дивилися на більш глибоке втручання США шість років тому", - додає газета.
читайте такожБлінкен підтвердив свій візит до Києва і назвав терміни приїзду
Раніше повідомлялося про те, що питання поставок американської зброї Україні стане однією з тем візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Києва.
Візит Блінкена в Україну:
- Державний секретар США Ентоні Блінкен перебуватиме з робочим візитом в Україні 5-6 травня.
- Блінкен приїде на запрошення глави МЗС Дмитра Кулеби. 6 травня глави української та американської дипломатії проведуть переговори.
- Вони предметно обговорять розвиток стратегічного партнерства України і США, поглиблення взаємодії в політичній сфері і сфері безпеки, збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, йдеться в повідомленні.
- У рамках візиту до Києва Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.