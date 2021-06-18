Нова смерть у поїзді: через смерть пасажирки затримали всі рейси з Дніпра

Нова смерть у поїзді : що сталося під Павлоградом / УНІАН

У поїзді Укрзалізниці знову померла людина. Цього разу померла літня пасажирка поїзда Костянтинівка-Одеса.

Через смерть жінки працівники УЗ змушені були зупинити склад під Павлоградом, пише Інформатор із посиланням на власні джерела.

За їхніми даними, ввечері 17 червня літня жінка відчула себе погано. Їй було близько 70 років.

Жінка померла ще до приїзду швидкої допомоги. Крім медиків на місце трагедії прибула і поліція. Зараз встановлюються причини НП.

Через зупинку поїзда Костянтинівка-Одеса всі рейси з Дніпра затримали мінімум на годину.

При цьому на сайті Укрзалізниці немає інформації про цю трагедію. Про трагедію повідомляють лише очевидці.

Нагадаємо, в поліції заявляли, що згідно з попередніми даними, загиблий у поїзді Рахів – Київ чоловік впав і вдарився потилицею. Ознаки насильницької смерті на тілі чоловіка не виявлені. За фактом загибелі пасажира поліція відкрила кримінальну справу за статтею Умисне вбивство.