Нова хвиля COVID-19: у Кабміні попередили про посилення карантинних обмежень

В Україні прогнозують спалах коронавірусу / Фото Reuters

В Україні готують заходи через ймовірне введення нових карантинних обмежень, викликаних епідемією коронавірусу, заявив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, уряд веде відповідну роботу з підготовки до нових обмежень.

Чиновник уточнив, що влада веде аналітичну роботу на тему поширення штамів COVID-19 в інших країнах світу. Він також нагадав про те, що в Україні діє постанова Кабміну, згідно з якою в країні є чотири карантинних зони і карантин продовжує діяти.

За словами міністра Кабміну, Україна поки знаходиться в зеленій зоні: "У разі локальних спалахів буде вводитися жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки".

Загроза поширення штаму Дельта

Немчінов підкреслив, що в Україні є кілька моделей розвитку ситуації з епідемією коронавірусу:

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оптимістичний;

песимістичний;

посередній.

Найбільш песимістична говорить про початок нового спалаху в третій декаді вересня (за умови, якщо громадяни будуть ігнорувати вакцинацію і не будуть дотримуватися масочний режим).

Оптимістичний сценарій передбачає щоденне збільшення числа вакцинованих, дотримання масочного режиму і безпечної дистанції.

Немчінов зазначив, що Україна не зможе уникнути хвилі нового штаму.

"Але ми цього не зможемо уникнути, як не уникли більшість європейських і північноамериканських країн, азіатських країн, де також на досить високому рівні ступінь вакцинації населення. Захворювання омолоджується, в Україні вже вакцинують підлітків, тому що цей штам "Дельта", зокрема, вражає і молодше покоління, яке, навіть безсимптомно хворіючи, повертається до поширення інфекції, зараження інших людей", — додав він.

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Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.