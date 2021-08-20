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Нова хвиля COVID-19: у Кабміні попередили про посилення карантинних обмежень

20 серпня 2021, 08:10
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Україна не зможе уникнути хвилі заражень штамом Дельта, каже Олег Немчінов.

карантин
В Україні прогнозують спалах коронавірусу / Фото Reuters

В Україні готують заходи через ймовірне введення нових карантинних обмежень, викликаних епідемією коронавірусу, заявив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, уряд веде відповідну роботу з підготовки до нових обмежень.

Чиновник уточнив, що влада веде аналітичну роботу на тему поширення штамів COVID-19 в інших країнах світу. Він також нагадав про те, що в Україні діє постанова Кабміну, згідно з якою в країні є чотири карантинних зони і карантин продовжує діяти.

За словами міністра Кабміну, Україна поки знаходиться в зеленій зоні: "У разі локальних спалахів буде вводитися жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки".

Загроза поширення штаму Дельта

Немчінов підкреслив, що в Україні є кілька моделей розвитку ситуації з епідемією коронавірусу:

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  • оптимістичний;
  • песимістичний;
  • посередній.

Найбільш песимістична говорить про початок нового спалаху в третій декаді вересня (за умови, якщо громадяни будуть ігнорувати вакцинацію і не будуть дотримуватися масочний режим).

Оптимістичний сценарій передбачає щоденне збільшення числа вакцинованих, дотримання масочного режиму і безпечної дистанції.

Немчінов зазначив, що Україна не зможе уникнути хвилі нового штаму.

"Але ми цього не зможемо уникнути, як не уникли більшість європейських і північноамериканських країн, азіатських країн, де також на досить високому рівні ступінь вакцинації населення. Захворювання омолоджується, в Україні вже вакцинують підлітків, тому що цей штам "Дельта", зокрема, вражає і молодше покоління, яке, навіть безсимптомно хворіючи, повертається до поширення інфекції, зараження інших людей", — додав він.

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Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.

Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах

Зелена зона – обмеження:

  • Масочний режим;
  • Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
  • Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.

Жовта карантинна зона – обмеження:

  • Всі обмеження зеленої зони;
  • Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
  • У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
  • Заборонена робота хостелів;
  • Не проводиться планова госпіталізація;
  • Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.

Помаранчева зона карантину – обмеження:

  • Заборонено роботу турбаз та хостелів;
  • У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
  • Припинено планову госпіталізацію;
  • Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
  • У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
  • Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.

Червона зона карантину – обмеження:

  • Не працює громадський транспорт;
  • Не працюють навчальні заклади;
  • Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
  • Не працюють заклади культури;
  • Не працюють непродовольчі магазини та ринки.

viber
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