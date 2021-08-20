Нова хвиля COVID-19: у Кабміні попередили про посилення карантинних обмежень

Україна не зможе уникнути хвилі заражень штамом Дельта, каже Олег Немчінов.
В Україні готують заходи через ймовірне введення нових карантинних обмежень, викликаних епідемією коронавірусу, заявив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
Як підкреслив він в ефірі каналу Україна 24, уряд веде відповідну роботу з підготовки до нових обмежень.
Чиновник уточнив, що влада веде аналітичну роботу на тему поширення штамів COVID-19 в інших країнах світу. Він також нагадав про те, що в Україні діє постанова Кабміну, згідно з якою в країні є чотири карантинних зони і карантин продовжує діяти.
За словами міністра Кабміну, Україна поки знаходиться в зеленій зоні: "У разі локальних спалахів буде вводитися жовтий, помаранчевий або червоний рівень небезпеки".
Загроза поширення штаму Дельта
Немчінов підкреслив, що в Україні є кілька моделей розвитку ситуації з епідемією коронавірусу:
- оптимістичний;
- песимістичний;
- посередній.
Найбільш песимістична говорить про початок нового спалаху в третій декаді вересня (за умови, якщо громадяни будуть ігнорувати вакцинацію і не будуть дотримуватися масочний режим).
Оптимістичний сценарій передбачає щоденне збільшення числа вакцинованих, дотримання масочного режиму і безпечної дистанції.
Немчінов зазначив, що Україна не зможе уникнути хвилі нового штаму.
"Але ми цього не зможемо уникнути, як не уникли більшість європейських і північноамериканських країн, азіатських країн, де також на досить високому рівні ступінь вакцинації населення. Захворювання омолоджується, в Україні вже вакцинують підлітків, тому що цей штам "Дельта", зокрема, вражає і молодше покоління, яке, навіть безсимптомно хворіючи, повертається до поширення інфекції, зараження інших людей", — додав він.
читайте такожНовий сплеск коронавірусу може накрити Україну раніше осені - МОЗ
Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.
Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.
За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.
Зони карантину в Україні: що заборонено в різних зонах
Зелена зона – обмеження:
- Масочний режим;
- Зали кінотеатрів, театрів та трибуни стадіонів можуть бути заповнені на 50%;
- Перевозити у транспорті можна лише тих пасажирів, яким є куди сісти.
Жовта карантинна зона – обмеження:
- Всі обмеження зеленої зони;
- Ресторани, кафе, бари та їдальні можуть працювати до півночі;
- У спортзалах, фітнес-центрах і басейнах кількість відвідувачів має розраховуватися за формулою 1 людина на 10 квадратних метрів;
- Заборонена робота хостелів;
- Не проводиться планова госпіталізація;
- Не можна просто так ходити в установи соціального захисту, в яких знаходяться літні люди.
Помаранчева зона карантину – обмеження:
- Заборонено роботу турбаз та хостелів;
- У нічний час заборонено роботу розважальних закладів;
- Припинено планову госпіталізацію;
- Не працюють спортзали, фітнес-центри та заклади культури;
- У дитячі табори не привозять дітей на нові зміни;
- Кількість людей на масових заходах розраховувалась за формулою 1 людина на 20 квадратних метрів, і в них не могли брати участь понад 100 осіб.
Червона зона карантину – обмеження:
- Не працює громадський транспорт;
- Не працюють навчальні заклади;
- Заборонена робота кафе, ресторанів та торговельно-розважальних центрів;
- Не працюють заклади культури;
- Не працюють непродовольчі магазини та ринки.