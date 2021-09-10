Нова "зрада" з Прибалтики: у Латвії натякнули на проблеми для ЄС через Україну

Президент Латвії Егілс Левітс (в центрі) і Володимир Зеленський / president.gov.ua

Посол Латвії в Україні Юріс Пойканс заявив про те, що країни Євросоюзу "не хочуть отримувати нові проблеми" через Україну.

В інтерв'ю Європейській правді латвійський дипломат підкреслив, що членство в Європейському Союзі передбачає угоду 27 країн-учасників спільноти.

"І поки його не буде, дуже важко говорити про якісь там терміни. Ці 27 країн мають дуже різні погляди щодо України, і частина з них поки не бачать підстав для розширення Євросоюзу", — зазначив він.

Глава латвійської дипломатичної місії в Україні уточнив, що країни, які виступають проти прийняття нових країн до спільноти, хочуть бачити в ньому ті держави, які "вже готові до вступу".

"Ніхто не хоче отримувати нові проблеми", - додав Пойканс.

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Нагадаємо, раніше президент Естонії Керсті Кальюлайд заявила про те, що Україна не відповідає необхідним вимогам для вступу в Європейський союз.

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Вона каже, що ЄС має бути сміливішим у питанні розширення, водночас Україна поки не підходить під вимоги членства.

"Вам знадобиться з 20 років роботи, поки ви дійдете до цієї готовності... Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС", - заявила Кальюлайд.