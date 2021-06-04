Нова зрада: Тупицького звинуватили в поїздках до захопленого Криму

Олександр Тупицький / УНІАН

У 2016-2017 роках окупований Росією Крим тричі відвідував відсторонений голова Конституційного Суду Олександр Тупицький.

Про це йдеться в розслідуванні програми Схеми: корупція в деталях з посиланням на джерела в Прикордонній службі.

Підкреслюється, що Тупицький тричі перетинав адмінкордон з окупованим півостровом.

Поїздки Тупицького до Криму:

20 липня 2016 року він в'їхав до Криму через КПВВ Чонгар, а повернувся він майже через місяць – 28 серпня;

вдруге суддя поїхав на окупований півострів у 2017 році: 7 квітня він знову скористався пунктом пропуску Чонгар, повернувся він через два дні;

також він відвідав Крим 5 серпня того ж року і покинув територію через два тижні – 22 серпня.

У матеріалі підкреслюється, що сам Тупицький стверджує, що не відвідував окупований Крим.

"У Криму Російською Федерацією порушено кримінальну справу. Якби я відвідував, напевно, були б проблеми", - заявив він.

Скандал зі звільненням голови КСУ Олександра Тупицького

27 березня 2021 року президент Володимир Зеленський скасував указ Віктора Януковича від 14 травня 2013 року про призначення Олександра Тупицького головою Конституційного Суду України. В указі гаранта підкреслюється, що рішення прийнято в інтересах національної безпеки держави.

13 травня 2021 року до будинку відстороненого голови Конституційного суду Олександра Тупицького з'явилися з обшуком слідчі ДБР.