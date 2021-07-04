Нове загострення на Донбасі: українська армія несе втрати

Бойовики обстріляли українських військових / УНІАН

У неділю, 4 липня, на Донбасі загинув один український військовий. Як повідомляє штаб ООС, він отримав поранення несумісні з життям.

Де саме сталася трагедія, у Збройних силах поки не повідомляють. Там уточнили лише те, що чоловік отримав смертельне поранення під обстрілом окупантів.

З ранку неділі окупанти 5 разів порушували "тишу". Ворог бив по українських позиціях з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окупанти обстріляли:

Водяний;

Авдіївку;

Мирний;

Березовий.

В якому саме населеному пункті загинув герой, інформації немає.

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"В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення несумісні з життям", – передають у штабі ООС.

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На обстріли окупантів наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Також українська сторона СЦКК повідомила про втрату представникам СММ ОБСЄ.

Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:

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