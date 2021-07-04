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Нове загострення на Донбасі: українська армія несе втрати

4 липня 2021, 19:52
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На обстріли окупантів наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Донбас
Бойовики обстріляли українських військових / УНІАН

У неділю, 4 липня, на Донбасі загинув один український військовий. Як повідомляє штаб ООС, він отримав поранення несумісні з життям.

Де саме сталася трагедія, у Збройних силах поки не повідомляють. Там уточнили лише те, що чоловік отримав смертельне поранення під обстрілом окупантів.

З ранку неділі окупанти 5 разів порушували "тишу". Ворог бив по українських позиціях з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окупанти обстріляли:

  • Водяний;
  • Авдіївку;
  • Мирний;
  • Березовий.

В якому саме населеному пункті загинув герой, інформації немає.

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"В результаті обстрілу один український військовий отримав поранення несумісні з життям", – передають у штабі ООС.

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На обстріли окупантів наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Також українська сторона СЦКК повідомила про втрату представникам СММ ОБСЄ.

Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:

Глава делегації України в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що прогресу в переговорах не буде до тих пір, поки сторони не переглянуть Мінські угоди.

Учасниця української делегації ТКГ Тетяна Іванова вважає, що вимоги про внесення змін до Конституції за особливим статусом ОРДЛО вже не актуальні, так як в країні пройшла реформа децентралізації.

В Офісі президента України заявили, що США підключаться до переговорів щодо Донбасу. У якому форматі Вашингтон закріпить свою участь, буде відомо після візиту Зеленського на зустріч з Байденом.

війна на Донбасі
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