Нову пошту оштрафували на сотні мільйонів через посилку на 500 гривень: що трапилося

Нова пошта заплатить штраф більш ніж 300 млн / УНІАН

Держпродспоживслужба в Харківській області наклала на Нову пошту два штрафи на загальну суму в 325,85 млн грн. У відомстві зазначили, що отримують скарги від громадян на неякісне обслуговування та порушення їхніх прав у відділеннях Нової пошти.

Пресслужба "НП" підтвердила, що компанія була оштрафована, причому, приводом для перевірки нібито стала скарга одного з клієнтів про пошкодження посилки, оціненої в 500 гривень.

Що сталося

У березні 2021 року працівники Державної продовольчої споживчої служби прийшли з перевіркою в одне з відділень Харкова. Приводом до неї послужила скарга клієнта про пошкодження посилки [акваріума – прим.ред.] на суму 500 грн. За його словами, компанія відмовилася компенсувати вартість товару, зазначену в поштовій декларації.

Стверджується, що під час позапланових перевірок поштове відділення №49 не надало необхідні документи та пояснення, що "унеможливило встановити вірогідність фактів, зазначених у зверненнях". Таким чином, вважають у відомстві, "НП" створила"перешкоди посадовим особам центрального органу виконавчої влади".

Це, заявляють у Держспоживслужбі, свідчить про порушення Закону України "Про захист прав споживачів", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а також кодексу України Про адміністративні правопорушення.

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"За порушення законодавства України на ТОВ "НОВА ПОШТА" були накладені адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 грн 80 коп.", – говориться на сайті відомства.

Що говорять в Новій Пошті

У НП вважають, що перевірка пройшла з порушенням чинного законодавства. Зокрема, інспектор повинен надати керівнику юрособи, відокремленого підрозділу або уповноваженій особі документи про перевірку. Але їх вручили керівнику відділення, який не є такою особою.

Крім того, за законом, представник будь-якого органу контролю при здійсненні перевірки повинен розписатися в спеціальному журналі – це вимога законодавства. Цього теж зроблено не було.

Керівник відділення, своєю чергою, запропонував контролерам звернутися до керівництва компанії, проте вони розцінили такі дії як створення компанією перешкод посадовим особам для перевірки.

У Новій пошті вважають неправомірним те, що штраф був розрахований від обороту всієї компанії, а не відділення, в якому здійснювалася перевірка. Співвласник "НП" Володимир Поперешнюк, своєю чергою, звинуватив держвідомство в рекеті. За його словами, компанія платить 5 млрд грн щорічно, і він зажадав їх повернути.

Раніше повідомлялося, що в Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone. Хлопець прийшов забрати новенький Айфон останньої моделі, який вже був оплачений, але на пошті його здивували – мовляв, смартфона немає.

Також ми писали, що компанія запустила оновлений трекінг відправлень на сайті і в смартфоні.