УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Нову пошту оштрафували на сотні мільйонів через посилку на 500 гривень: що трапилося

8 липня 2021, 17:26

Нова пошта судиться з Держпродспоживслужбою через рекордний штраф.

Нова Пошта
Нова пошта заплатить штраф більш ніж 300 млн / УНІАН

Держпродспоживслужба в Харківській області наклала на Нову пошту два штрафи на загальну суму в 325,85 млн грн. У відомстві зазначили, що отримують скарги від громадян на неякісне обслуговування та порушення їхніх прав у відділеннях Нової пошти.

Пресслужба "НП" підтвердила, що компанія була оштрафована, причому, приводом для перевірки нібито стала скарга одного з клієнтів про пошкодження посилки, оціненої в 500 гривень.

Що сталося

У березні 2021 року працівники Державної продовольчої споживчої служби прийшли з перевіркою в одне з відділень Харкова. Приводом до неї послужила скарга клієнта про пошкодження посилки [акваріума – прим.ред.] на суму 500 грн. За його словами, компанія відмовилася компенсувати вартість товару, зазначену в поштовій декларації.

Стверджується, що під час позапланових перевірок поштове відділення №49 не надало необхідні документи та пояснення, що "унеможливило встановити вірогідність фактів, зазначених у зверненнях". Таким чином, вважають у відомстві, "НП" створила"перешкоди посадовим особам центрального органу виконавчої влади".

Це, заявляють у Держспоживслужбі, свідчить про порушення Закону України "Про захист прав споживачів", Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", а також кодексу України Про адміністративні правопорушення.

Реклама

"За порушення законодавства України на ТОВ "НОВА ПОШТА" були накладені адміністративні штрафи та адміністративно-господарські стягнення. Загальна сума штрафних санкцій склала 325 851 634 грн 80 коп.", – говориться на сайті відомства.

Що говорять в Новій Пошті

У НП вважають, що перевірка пройшла з порушенням чинного законодавства. Зокрема, інспектор повинен надати керівнику юрособи, відокремленого підрозділу або уповноваженій особі документи про перевірку. Але їх вручили керівнику відділення, який не є такою особою.

Крім того, за законом, представник будь-якого органу контролю при здійсненні перевірки повинен розписатися в спеціальному журналі – це вимога законодавства. Цього теж зроблено не було.

Керівник відділення, своєю чергою, запропонував контролерам звернутися до керівництва компанії, проте вони розцінили такі дії як створення компанією перешкод посадовим особам для перевірки.

У Новій пошті вважають неправомірним те, що штраф був розрахований від обороту всієї компанії, а не відділення, в якому здійснювалася перевірка. Співвласник "НП" Володимир Поперешнюк, своєю чергою, звинуватив держвідомство в рекеті. За його словами, компанія платить 5 млрд грн щорічно, і він зажадав їх повернути.

Раніше повідомлялося, що в Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone. Хлопець прийшов забрати новенький Айфон останньої моделі, який вже був оплачений, але на пошті його здивували – мовляв, смартфона немає.

Також ми писали, що компанія запустила оновлений трекінг відправлень на сайті і в смартфоні.

новини Харкова штраф Нова пошта новини України
Зараз ви переглядаєте новину «Нову пошту оштрафували на сотні мільйонів через посилку на 500 гривень: що трапилося». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Жити довше: названо найкращий час для вживання їжі, що знижує рівень цукру в крові і продовжує життяЖити довше: названо найкращий час для вживання їжі, що знижує рівень цукру в крові і продовжує життя Привітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем ІванаПривітання з днем ангела Івана – прозою, вірші і листівки з Днем Івана Будапештського меморандуму не буде: Україна поставила жорстку умову Європі щодо запуску СП-2Будапештського меморандуму не буде: Україна поставила жорстку умову Європі щодо запуску СП-2 Ви любите не "Любов і голуби" - ви любите совокВи любите не "Любов і голуби" - ви любите совок Переговори ТКГ щодо Донбасу завершилися скандалом: Україна покинула засіданняПереговори ТКГ щодо Донбасу завершилися скандалом: Україна покинула засідання

Останні новини

22:33

Синоптики розповіли, де буде найнебезпечніша погода в Україні на вихідних

22:20

Новий прессекретар Зеленського зізнався, чи читатиме книгу Мендель Відео

22:09

Наймодніший літній манікюр на короткі нігті Фото Відео

22:04

Найкорисніші сніданки: топ-3 простих рецептів Відео

21:30

Зустріч Байдена і Меркель: що обговорюватимуть і чого очікувати Україні Відео

Реклама
21:26

У ЄС виявили зв'язок між випадками запалення серця та вакцинами Pfizer

20:47

Ризик раку збільшується на 60%: скільки часу потрібно проводити зі смартфоном, щоб захворіти Відео

20:47

Байден та Путін годину говорили телефоном: про що йшла мова

20:34

Названо 4 несподівані звички, через які у вас часто болить голова Відео

20:30

Усе тримається на одному цвяху - президентові Зеленському Погляд

20:19

Військовим хочуть суттєво підвищити пенсії: хто та яку доплату отримає

20:18

Гороскоп на завтра 10 липня 2021 всіх знаків Зодіаку: нищівний провал чи злет Відео

19:50

"Думала, це мурахи": на Рівненщині змії атакують українців Відео

19:48

Вчені дізналися, у чоловіків з яким голосом будуть проблеми в сім'ї Відео

19:40

Никифоров зізнався, як і коли познайомився з Зеленським

19:26

Розійшлися шви після операції: на вулиці в центрі Києва чоловік помер від втрати крові Відео

19:21

Перелетів через кермо, велосипед впав зверху: на Рівненщині підліток загинув на аварійному мосту Відео

19:17

Прикмети на 10 липня: що не можна робити в цей день Відео

19:17

Варення з кабачків з апельсинами: оригінальний рецепт

19:03

Зеленський підготував аргументи проти Північного потоку 2 - ОПУ

Реклама
18:49

США розширили "чорний список" проти режиму Путіна Відео

18:36

Почали втрачати зуби: про яку невиліковну хворобу це може говорити Відео

18:28

Коли Україну покине пекельна спека: синоптики назвали дату похолодання Відео

18:23

У дитини помер мозок: стало відомо про стан дворічного пасинка, якому вітчим перерізав горло Відео

18:02

Донбас, реформи та відносини з РФ: у Меркель назвали теми майбутньої розмови із Зеленським Відео

17:33

День бухгалтера в Україні: дата та історія свята

17:28

Знак Зодіаку Скорпіон – дати народження, які хвороби загрожують, і з ким створить найкращу пару

17:27

Третя доза вакцини Pfizer від коронавірусу: оприлюднені нові дані Відео

17:09

Кривава стрілянина в Києві: суд відправив "голосіївського стрільця" за ґрати на два місяці Відео

17:04

Смачний кабачковий торт: найпростіший рецепт Відео

17:02

"Поводились безсоромно": трьох українок оштрафували в Чорногорії за відверту фотосесію Відео

16:54

ДТП під екстазі: з'явилися результати медогляду скандального нардепа Юрченка Відео

16:29

Зеленський призначив нового прессекретаря: що відомо про Сергія Никифорова Відео

16:12

Світло по 3,5 гривні і газ по 9: як зміняться тарифи восени

16:05

5 дивовижних речей, які відбуваються в житті жінки після 40 років

15:54

"Симптоми зникли тільки три місяці тому": Шоптенко розповіла, як довго боролася з коронавірусом Відео

15:35

Виведення військ Росії з Донбасу: у США різко попередили Москву про вступ України до НАТО Відео

15:15

Ляшко розповів, яка вакцина від коронавірусу найкраща Відео

15:03

Спутник V - і жодного сексу: у Росії закликали обмежити інтимну близькість після щеплення

14:57

Нафтогаз скасував місячний тариф і назвав нову ціну на липень Відео

Реклама
14:51

"Танці з зірками 2021": стало відомо ім'я першого учасника нового сезону Відео

14:22

Мендель розповіла про свою нову посаду в Офісі президента Відео

14:21

Оля Полякова презентувала новий кліп на запальну композицію "Доросла дівчинка" Відео

13:57

Україна і МВФ знайшли компроміс: у Мінфіні назвали останній камінь спотикання Відео

13:41

На Донеччині відновили за програмою Зеленського "Велике будівництво" міст через річку Долгенька

13:27

"Люди тупо стояли і дивилися": у Кривому Розі небайдужий хлопець дивом врятував потопельника Відео

13:22

Голосіївський стрілець у суді розповів, чому відкрив вогонь по поліцейських Відео

13:08

У Рівненській області 6-річна дівчинка стрибала на батуті і напоролася рукою на залізний паркан

12:46

Україна в капкані спеки, що спопеляє: синоптик назвала дату рятівного похолодання Відео

12:33

"На коропа можна йти": у магазині Херсона чоловік купив ковбасу - вона кишіла хробаками Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти