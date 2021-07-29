Нові правила на дорогах України: водії та пасажири носитимуть світловідбиваючі жилети

Водії та пасажири носитимуть спецодяг, що відбиває світло на дорозі в темний час доби / Reuters

Верховна Рада розглядає законопроект, у разі прийняття якого учасники дорожнього руху – водії та пасажири – у темний час доби повинні будуть користуватися спеціальним світловідбиваючим одягом. Такі заходи вживаються з метою підвищень безпеки на дорогах та запобігання дорожньо-транспортних пригод. Для тих, хто ігноруватиме вимоги закону, передбачать штраф. Такі ж заходи в правилах дорожнього руху вже зараз стосуються і пішоходів.

Як повідомляє Obozrevatel, мова йде про законопроект №2696, який вже прийнято у першому читанні. Наразі до документу, який планують прийняти в другому читанні, вноситься низка правок.

Законодавча ініціатива повинна знизити кількість аварій на українських дорогах. Згідно з даними патрульної поліції, в червні 2021 року зафіксували 15 685 прецедентів дорожньо-транспортних пригод. У них загинули 280 осіб. Причиною аварій часто стає перевищення швидкості. Однак часто ДТП відбуваються через те, що людей не видно вночі на дорозі.

Які пропонують правила

Водіїв мотоциклів, а також їх пасажирів, зобов'яжуть поміщати на шоломи світловідбиваючі елементи. Шолом під час руху на дорозі потрібно застебнути;

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У темний час доби велосипедисти і погоничі тварин повинні використовувати стрічки, жилети і наклейки;

Працівники під час будівельних або ремонтних робіт на дорозі повинні бути в спеціальних жилетах. За це відповідатимуть особи, відповідальні за ремонтування доріг;

Водії транспортних засобів, а також пасажири, повинні надягати спеціальні жилети у тому випадку, якщо вони знаходяться на дорозі поза засобом пересування.читайте такожЩе в чотирьох областях встановлять камери фіксації порушень ПДР: хто отримає "листи щастя"

Автор законопроекту, парламентарій Олександр Бакумов уточнив, що водії і пасажири повинні використовувати спецодяг в ситуаціях, коли вони знаходяться на дорогах поза автомобілями і задалеко від населених пунктів.

"Підкреслю, що зазначена норма (щодо водіїв і пасажирів) діятиме виключно у випадках знаходження осіб поза транспортним засобом за межами населених пунктів. Вони можуть використовувати як одяг зі світловідбиваючими елементами, так і самі елементи – стрічки, наклейки, жилети", - сказав парламентарій.

Примітно, низка з деяких правил дорожнього руху працюють ще з 2020 року. Зміни припускали правила для пішоходів, які в темний час доби або за поганої видимості повинні носити спецодяг. Втім, на практиці такі правила ігноруються, у тому числі і в школах, для учнів початкових класів яких норми запрацювали ще у 2019 році.

Які передбачені штрафи

У разі недотримання ПДР штраф становитиме 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 510 гривень. Водіям і пасажирам простіше купити спецодяг, ціна на який стартує від 44 гривень.

Кількість аварій на дорогах має зменшитися

На думку начальника відділу зв'язків з громадськістю Управління патрульної поліції у Київській області Сергія Безпальчука, очікується, що кількість дорожньо-транспортних пригод знизитися в тому випадку, якщо учасники дорожнього руху використовуватимуть спецодяг і знаки.

"Такі закони 100% потрібні і для водіїв, і для пасажирів, що пересуваються в темний час доби. Дуже багато разів виїжджаючи на ДТП з постраждалими пішоходами, встановлюємо, що людину просто не помітили. Це досвід європейських країн, коли водій на дорозі не має права вийти з автомобіля без світловідбиваючого жилета. І він працює", - зазначив він.читайте такожУ Авакова придумали, як українці зможуть заробляти "десятину" на порушеннях ПДР

Підкреслюється, що законопроект, який вже прийнято у першому читанні і пройшов підготовку до другого, внесено до порядку денного сесії. Втім, сумнівно, що його встигнуть проголосувати найближчим часом.

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість прийняття закону, на базі якого водії зможуть скаржитися на інших учасників дорожнього руху і отримувати винагороду у разі фіксації нехтування правилами дорожнього руху за допомогою фото і відеозйомки.