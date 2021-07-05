Нові правила в'їзду в Україну: для людей з яких країн обов'язковий тест на COVID-19

Аеропорт Бориспіль / УНІАН

Унаслідок поширення нового штаму Дельта коронавірусу COVID-19 Кабінет Міністрів вводить нові правила в'їзду в Україну. Про це написав у своєму Telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Чиновник повідомив, що з 2 липня всім українцям, які повертаються з Португалії, Росії, Великобританії та Індії, потрібно здати експрес-тест на коронавірус або встановити додаток дій вдома − для проходження двотижневої самоізоляції.

Достроково завершити самоізоляцію можна лише після отримання негативного результату ПЛР-тесту. Всім іноземцям, які приїжджають із зазначених країн, необхідно обов'язково здати експрес-тест на COVID-19.

11 травня Всесвітня організація охорони здоров'я класифікувала варіант коронавірусу B. 1.617 (Дельта), який був виявлений в Індії, як "тривожний". Медики кажуть, що вистачає доказів − даний штам є набагато більш заразним і, ймовірно, нечутливим до антитіл.

Штам Дельта викликає у людей більш важкі симптоми, ніж інші штами – перш за все біль в животі, нудоту, блювоту, втрату апетиту, втрату слуху і болі в суглобах.

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Нагадаємо, раніше, 16 червня, Кабмін у зв'язку з переходом України в зелену зону карантину прийняв рішення скасувати вимога про наявність ПЛР-тесту для українських громадян та іноземців з посвідкою на проживання при в'їзді в країну. Також стверджувалося, що не потрібно встановлювати додаток Дій вдома після повернення з-за кордону.

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький 22 червня заявив, що Україні слід було б повернути вимогу щодо ПЛР-тестів для осіб, які повертаються з-за кордону у зв'язку із загрозою нового штаму коронавірусу Дельта. Що і було незабаром затверджено Кабміном.