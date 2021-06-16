Нові правила в'їзду в Україну: обов'язковий ПЛР-тест і самоізоляцію скасували

Уряд скасував вимогу тесту для українців / УНІАН

Кабмін у зв'язку з переходом всієї країни в зелену зону карантину через ситуацію з коронавірусом скасував вимогу про наявність негативного тесту на коронавірус або самоізоляції для українців, які повертаються з-за кордону, та іноземців з правом постійного проживання в Україні.

"При зеленому рівні епідемічної небезпеки в Україні перетин державного кордону з будь-яких країн є безперешкодним для громадян України або іноземців з посвідкою на проживання. Так само безперешкодно громадяни України можуть перетинати КПВВ", - зазначають у повідомленні МОЗ.

Так, згідно зі спільним рішенням Мінцифри з МОЗ, відтепер не потрібно буде встановлювати мобільний додаток "Дій вдома" при поверненні з-за кордону в Україну.

Громадянам інших країн для в'їзду і далі потрібно обов'язково мати страховий поліс, що враховує і випадок захворювання на COVID-19, а також негативний тест або довідку про повний курс вакцинації:

негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше 72 годин до перетину кордону;

негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР (не більше ніж за 72 години до перетину кордону)

негативний результат експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV - 2 (не більше ніж за 72 години до перетину кордону)

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, виданий відповідно до ММСП або відповідно до укладених Україною міжнародних договорів про взаємне визнання документів про вакцинацію.

Уточнюється, що в разі повернення на території України іншого рівня епідемічної небезпеки замість нинішнього зеленого вимога тесту або самоізоляції повернеться, незалежно від країни прибуття.

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Самоізоляція не буде вимагатися при наявності негативного ПЛР-тесту на коронавірус, зробленого за 72 години до перетину кордону, або негативного експрес-тесту, або ж документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від COVID-19 вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях.

Як раніше повідомляв Главред, всі регіони нашої країни станом на 9 червня стали зеленими.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що карантин необхідно продовжити, оскільки вірус ще не подоланий. Глава МОЗ зазначав, що повинні працювати такі головні протиепідемічні обмеження – носіння масок в громадських будівлях і в транспорті, дотримання дистанції і гігієна рук.

Останнє рішення Кабміну - карантин діятиме до кінця серпня 2021 року.