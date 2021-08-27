Нові туалети і кнопка виклику провідника: "Укрзалізниця" показала нові вагони

Укрзалізниця оновила плацкарти / РБК

"Укрзалізниця" нещодавно провела капітальний ремонт плацкартних вагон. Тепер їх показали публіці на виставці рухомого складу в Києві.

Як пише "Сегодня", це абсолютно нові плацкартні вагони, в яких ще не їздили пасажири. Вони більш комфортні.

Наприклад, бічні місця оснащені спеціальною шторкою. Біля кожного місця пасажира є розетка і світильник, а також спеціальний отвір для подачі свіжого повітря. Вгорі встановлений екран з кнопкою виклику провідника, на якому також показується швидкість руху і карта місцевості.

Але на жаль це поки тільки прототип потяга. Рішення про його введення в експлуатацію ще не прийнято.

Нагадаємо, нещодавно з поїздом Львів-Маріуполь стався курйоз. Прямо у вагоні пасажирів застав дощ. Опади протекли крізь дах і залили речі.

Також раніше на Придніпровській залізниці хулігани кинули камінь в кабіну поїзда, що рухається. Він потрапив прямо в око машиністу. В результаті чоловік отримав серйозну травму і частково позбувся зору.