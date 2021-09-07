Україна в жовтій зоні з 9 вересня: ЗМІ дізналися про плани влади щодо посилення карантину

Комісія ТЕБ і НС може прийняти рішення про переведення України до жовтої зони вже післязавтра / Reuters

У четвер, 9 вересня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) розгляне ситуацію з посиленням карантину в Україні. Йдеться про переведення країни на наступний – жовтий – рівень епідемічної небезпеки.

Як повідомляє РБК-Україна, таку інформацію розповіло виданню джерело в Кабінеті міністрів. Якщо відомості підтвердяться, то країна залишить зелену зону карантину найближчим часом після рішення уряду.

Що передбачено жовтою зоною карантину

Масові заходи можна проводити за участю більше 1 людини на 4 квадратних метри площі будівлі або ж території

Кінотеатри, а також інші зали закладів культури можуть бути заповнені більше, ніж на половину

Заповненість спортивних залів повинна становити не більше ніж одної людини на 10 квадратних метрів

Обмежень щодо роботи розважальних закладів немає.

Карантин в Україні

Уряд 11 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня. Тоді влада заявила, що продовжує контролювати ситуацію з коронавірусом, проте фіксує тенденцію негативних показників госпіталізації.

У МОЗ попереджали про те, що карантинні заходи в Україні посилять у тому випадку, якщо захворюваність на COVID-19 зросте, а кількість тестів знизиться. Якщо один з регіонів опиниться в червоній зоні, то вся країна автоматично відправиться до жовтої зони протиепідемічних обмежень.

Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький 7 вересня заявив, що Україна вже з 13 вересня може опинитися в жовтій зоні. Вінницьку, Львівську та Чернівецьку області можуть перевести до помаранчевої або навіть червоної зони. У цих регіонах фіксується найбільш негативний рівень захворюваності на коронавірус.