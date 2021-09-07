Україна в жовтій зоні з 9 вересня: ЗМІ дізналися про плани влади щодо посилення карантину

Україна залишить зелену зону у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.
У четвер, 9 вересня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) розгляне ситуацію з посиленням карантину в Україні. Йдеться про переведення країни на наступний – жовтий – рівень епідемічної небезпеки.
Як повідомляє РБК-Україна, таку інформацію розповіло виданню джерело в Кабінеті міністрів. Якщо відомості підтвердяться, то країна залишить зелену зону карантину найближчим часом після рішення уряду.
Що передбачено жовтою зоною карантину
- Масові заходи можна проводити за участю більше 1 людини на 4 квадратних метри площі будівлі або ж території
- Кінотеатри, а також інші зали закладів культури можуть бути заповнені більше, ніж на половину
- Заповненість спортивних залів повинна становити не більше ніж одної людини на 10 квадратних метрів
- Обмежень щодо роботи розважальних закладів немає.
Карантин в Україні
Уряд 11 серпня продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня. Тоді влада заявила, що продовжує контролювати ситуацію з коронавірусом, проте фіксує тенденцію негативних показників госпіталізації.
У МОЗ попереджали про те, що карантинні заходи в Україні посилять у тому випадку, якщо захворюваність на COVID-19 зросте, а кількість тестів знизиться. Якщо один з регіонів опиниться в червоній зоні, то вся країна автоматично відправиться до жовтої зони протиепідемічних обмежень.
Голова Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький 7 вересня заявив, що Україна вже з 13 вересня може опинитися в жовтій зоні. Вінницьку, Львівську та Чернівецьку області можуть перевести до помаранчевої або навіть червоної зони. У цих регіонах фіксується найбільш негативний рівень захворюваності на коронавірус.