"Новий колумбайн": київській школі пригрозили бійнею

У месенджері обговорювали організацію масової бійні в одній зі шкіл Києва / УНІАН

У вівторок, 18 травня, у месенджері Telegram співробітники кіберполіції знайшли чат, який називався "Колумбайн – відродження". Один з учасників чату написав, що київська школа №250 назавжди запам'ятає 19 травня, а інший інтернет-користувач розмістив знімок рушниці, нібито вкраденої у батька.

Учасниками чату були 169 користувачів, правоохоронці знайшли юзера, який опублікував погрози у бік школи, та розшукують того, хто розмістив фото зброї, йдеться на сайті столичної прокуратури.

Автором погроз виявився 15-річний хлопець, який навчається в іншій школі. У школяра вдома провели обшук і забрали комп'ютер та телефон. Школяр стверджує, що у чаті просто пожартував, і не знає користувача, який написав про зброю.

/ kyiv.gp.gov.ua

"...З учнем та його батьками правоохоронці провели профілактичну бесіду та наразі встановлюють особу й місцеперебування іншого користувача чату, який виклав фото рушниці", – додали у прокуратурі.

Правоохоронці стали посилено реагувати на спілкування в Інтернеті, в якому йдеться про загрозу вбивства великої кількості людей, після того, як у російському місті Казань 11 травня зловмисник влаштував стрілянину в гімназії №175. У результаті бійні в Казані загинули дев'ять осіб, а десятки – постраждали.

Довідка. Київська школа № 250 – це середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням математики, яка знаходиться у Деснянському районі за адресою вул. проспект Володимира Маяковського, 49б, пише Вікіпедія. Школу було засновано у 1985 році.

Що таке колумбайн – головні факти

Колумбайн – це школа в американському штаті Колорадо, в якій 20 квітня 1999 року сталося масове вбивство. У Колумбайні двоє учнів застрелили 13 осіб, а 23 – поранили.

Після цього масового вбивства в різних країнах світу відбувалися подібні напади, їх називали колумбайнами.