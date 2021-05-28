Новий напад російської "шизи": експерт оцінив, чи загрожують Україні ракетні удари РФ

Юрій Романенко / УНІАН

Керівник політичних програм Українського інституту майбутнього Юрій Романенко розповів, чи існує загроза нанесення ракетних або авіаційних ударів Росією по території України і оцінив, чи готова країна до такого розвитку подій.

Експерт вважає, що конфлікт може стати серйознішим.

"Якщо вже ми в стані війни з Росією, а у неї є ракети, то, природно, існує загроза нанесення Росією ракетних ударів по нашій території. Вже восьмий рік йде війна: що з того, що здавалося неймовірним, не сталося в Україні за цей час? Все може бути, якщо в Росії будуть чергові напади "шизи", - сказав Романенко під час чату на Главреді.

За його словами, питання не в тому, чи готова Росія скидати ракети на Україну, а в тому, чи готова наша країна до такого розвитку подій.

"Ні. Україна знову буде з голою д*пою зустрічати атаки Росії", - резюмував Романенко.

читайте такожЧи може Кремль почати скидати на Україну ракети: військовий експерт оцінив ризики

Як повідомляв Главред, Міністерство оборони України розглядає можливість придбання системи протиракетної оборони за типом ізраїльського Залізного купола.

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов пояснив, чи має це сенс для нашої держави і у скільки обійдеться придбання такої протиракетної системи.