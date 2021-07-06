Новий рекорд: шестирічний українець назвав 196 країн за 13 з половиною хвилин

Марко Данчевський здавна вивчає країни світу / Facebook

Новий рекорд України встановив 4 липня 6-річний Марко Данчевський зі Львівщини. Хлопчик назвав 196 країн світу за рекордні 13,5 хвилин. Таким чином він переміг у номінації"Найбільша кількість найменувань країн, відтворених дитиною на пам'ять по контуру карти".

Про це в Facebook повідомила директор Національного Реєстру Рекордів України Світлана Вєтрова.

"Хлопчик продемонстрував блискучий результат, без заминки назвавши 196 країн по контуру карти за 13,5 хвилин. При цьому юний ерудит не допустив жодної помилки", - написала Вєтрова.

Також вона додала, що Марко почав захоплюватися географією кілька років тому. Він був вражений величезною картою світу, яку побачив у свого дідуся. З тих пір дідусь, який працює педагогом, завжди розповідає онукові різні історії про природу і світ.

"Марко знає не тільки назви і місце розташування всіх країн світу, але і їх прапори, а також історії розвитку", - підсумувала Вєтрова.

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Нагадаємо, збірна України перемогла збірну Швеції в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020. Автором вирішального голу в овертаймі став форвард Артем Довбик, що вийшов замість травмованого Бесєдіна.

Нападник СК "Дніпра-1" відзначився на першій компенсованій до другого овертайму хвилині (120:37) – красиво головою замкнув навіс Зінченка з лівого флангу, і тим самим ставши автором найпізнішого переможного голу в історії чемпіонатів Європи.

Раніше рекорд належав легендарному французу Мішелю Платіні, який на Євро-1984 забив гол у ворота Португалії на 118:53.