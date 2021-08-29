Новий тренер збірної України зробив гучну заяву щодо гравців із Росії

Олександр Петраков зробив гучну заяву / УАФ

Сьогодні був представлений новий тренерський склад Національної збірної України з футболу - в. о. тренера став Олександр Петраков. Він запевнив, що що в його команду не викликатимуть футболістів, які грають в чемпіонаті Росії.

За його словами, зараз не розглядається питання виклику в національну збірну гравців з російського чемпіонату. Це не представляється можливим на тлі російської агресії на Донбасі.

Петраков розповів особисту історію про те, як він гуляв історичним центром Києва біля Андріївської церкви, Софії Київської, Михайлівського собору і побачив меморіал з фотографіями загиблих українських воїнів.

"Там з боку є фотографії загиблих. Побачив, скільки загинуло наших військових. Там і дівчата, і хлопці молоді. Там стільки прізвищ, стільки фотографій. Я зрозумів, що зараз, напевно, ні футболістів з Росії, ні якогось примирення апріорі бути не може", - сказав він.

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Однак Петраков не виключає, що в майбутньому таких футболістів можна буде викликати.

"Зараз ні, ніяк. Може, по закінченні часу. Але на даному етапі - ні, кажу прямо і відверто", - заявив в.о. головного тренера.

Збірна України: матчі у вересні

Збірна України у вересні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 1 вересня Україна в гостях зіграє проти Казахстану, а 4 вересня прийматиме Францію.

Після трьох матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 3 очки.

Також у вересні "жовто-сині" проведуть контрольний матч проти Чехії. Він запланований на 8 вересня.