Новий сплеск коронавірусу може накрити Україну раніше осені - МОЗ

Ігор Кузин / УНІАН

Новий спалах коронавірусу в Україні очікується восени, заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Водночас в інтерв'ю Укрінформу він не виключив, що сплеск заражень в Україні може бути і раніше.

Головний санлікар зазначив, що зростання випадків очікується "десь восени цього року, приблизно в жовтні-листопаді".

"Такий спалах може статися раніше, але зараз є всі можливості для того, щоб його не допустити", - зазначив Кузін.

Він уточнив, що вакцинація дійсно захищає від тяжкого перебігу - це ключовий момент, уточнив головний санітарний лікар.

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"Чим більше людей ми зараз охопимо щепленнями, тим менше буде наслідків для системи охорони здоров'я, для здоров'я людей, і тим менше буде летальних випадків восени, коли такий спалах дійсно буде", - вважає він.

По-друге, за його словами, саме від відповідальної поведінки українців залежить те, наскільки швидко Україна буде заходити в "жовту", "помаранчеву" або "червону" зону.

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Нагадаємо, раніше глава МОЗ Віктор Ляшко заявив про те, що восени 2021 року (у вересні або жовтні) в Україні може бути введений новий локдаун.

Одними з ключових умов є дотримання протиепідемічних норм, а також вакцинація людей похилого віку.

За його словами, при розгляді доцільності введення локдауну, перш за все мова йде про захист найбільш вразливих груп населення.