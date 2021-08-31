УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Нова заборона з 1 вересня: у Києві у батьків учнів у школах вимагатимуть COVID-сертифікати

31 серпня 2021, 15:42
Прослухати новину
Зупинити

Батькам заборонять відвідувати навчальні заклади без документа про вакцинацію або негативного теста.

школа, коронавірус
Батькам учнів поставили умову для відвідування школи / УНІАН

У Києві напередодні початку нового навчального сезону вирішили запровадити низку заборон у шкільних установах.

Зокрема, відтепер батькам учнів, для того, щоб потрапити до школи, буде необхідно пред'явити COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході. Таке рішення було прийнято постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Рішенням комісії батькам заборонять відвідувати навчальні заклади без наявності документа, що засвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, проведено не більше ніж за 72 години до відвідування закладу.

Зазначимо, що згідно з рішенням, заборона діятиме у всіх зонах карантину.

У КМДА також опублікували список обмежень по роботі шкіл і дитсадків.

Реклама

"Зелена" зона

заборонено:

  • проведення масових заходів без масок;
  • вхід групами та масове перебування в закладі батьків учнів;
  • перебування батьків і гостей навчальних закладів без наявності документа, що засвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, проведеного не більше ніж за 72 години до відвідування закладу.

"Жовта" і "помаранчева" зони

заборонено:

  • відвідування навчальних закладів здобувачами освіти та проведення в навчальних закладах масових заходів за участю учнів у разі відсутності у понад 20% персоналу навчального закладу документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;
  • відвідування навчальних закладів учнями у разі, коли на самоізоляції через контакт з особою з СOVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;
  • проведення в навчальних закладах масових заходів за участю здобувачів освіти з більш ніж однією групою (класом) і в присутності глядачів (відвідувачів);
  • відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;
  • вхід групами і масове перебування в закладі батьків здобувачів освіти;
  • індивідуальне відвідування закладів батьками без наявності документа, що засвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, проведеного не більше ніж за 72 години до відвідування закладу.

"Червона" зона

заборонено:

  • відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами.

виняток:

  • для здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних навчальних закладів;
  • учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти;
  • здобувачів, які беруть участь в атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінки якості освіти за наявності більш ніж у 80% персоналу закладу документа, що засвідчує отримання повного курсу вакцинації.
false

Робота шкіл в Україні з 1 вересня

Міністерство охорони здоров'я в липні запустило вимогу, згідно з якою школи в Україні з 1 вересня 2021 року будуть працювати в тому випадку, якщо в них буде вакциновано 80% від усього персоналу навчального закладу.

У Святошинському районі міста Києва вже попереджали вчителів про те, що їх можуть не допустити до роботи в тому випадку, якщо вони не зроблять щеплення від COVID-19. Втім, там також уточнювали, що від роботи невакцинованих педагогів усувати не будуть.

читайте такожДо школи 1 вересня з парасольками і в куртках: Україну заллють дощі і різко похолодає

Головний санлікар України Ігор Кузин заявляв, що школи, де щеплення від коронавірусу зробили менше 80% педагогів, працювати не будуть. Причому не важливо, в якій з епідеміологічних зон знаходиться навчальний заклад. Однак на даний момент немає законодавчих підстав, щоб не допустити невакцинованих вчителів до роботи.

Глава Міносвіти Сергій Шкарлет уточнював, що школи, де більшість вчителів не вакцинувалися, працюватимуть або в змішаному форматі, або на дистанційці. Причому навчальні заклади, де вчителі зробили щеплення від COVID-19, зможуть працювати навіть в умовах жорсткого карантину.

viber
новини Києва сертификат коронавірус в Києві
Зараз ви переглядаєте новину «Нова заборона з 1 вересня: у Києві у батьків учнів у школах вимагатимуть COVID-сертифікати». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Чотири звички, які ефективно знижують ризик раку та серцевих захворюваньЧотири звички, які ефективно знижують ризик раку та серцевих захворювань Гороскоп на 28 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, виграш або ризик травмГороскоп на 28 серпня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни, виграш або ризик травм ЗСУ завдадуть контрудар: у Зеленського назвали умову наступу на ДонбасіЗСУ завдадуть контрудар: у Зеленського назвали умову наступу на Донбасі Гороскоп на вересень 2021: що можна і не можна робити цього місяцяГороскоп на вересень 2021: що можна і не можна робити цього місяця Лікарі назвали три "туалетних" помилки у чоловіків, які призводять до серйозних наслідківЛікарі назвали три "туалетних" помилки у чоловіків, які призводять до серйозних наслідків

Останні новини

04:29

У РФ визнали катастрофу з водою в Криму: вбухають десятки мільярдів в опріснення

04:28

Найсмачніша кабачкова ікра: рецепт літньої закуски на швидку руку Відео

03:50

Як виглядати молодше після 50 років: прості поради, які сповільнять старіння

03:40

Значення імені Андрій: характер, доля, сумісність

03:10

Між Україною та окупованим Донбасом утворилася прірва: Ніцой озвучила важливу проблему

Реклама
03:04

Які напої викликають запалення в тілі - відповідь дієтолога

02:56

"Життя батьків перетворюється на пекло": Комаровський розповів, як впоратися з коліками

02:37

Експерт розкрив, чи є у Туреччини плани забрати Крим собі

02:09

Дружина Цекало безсоромно вивалила величезні груди з ліфчика

01:37

Газ знову подорожчає восени: на українців чекають "фантастичні" ціни - експерт Відео

01:00

Врятував папір: у Нідерландах кіт два місяці прожив без їжі

00:56

Прикмети на 1 вересня: що не можна робити і як не потрапити в біду в перший день осені Відео

00:22

Гороскоп на 1 вересня для всіх знаків Зодіаку: віщі сни або проблеми зі здоров'ям Відео

00:20

ВООЗ зацікавилася новим штамом коронавірусу Мю з Колумбії Відео

31 серпня, вівторок
23:58

"Не пробачимо та помстимося": Байден різко звернувся до ворогів США Відео

23:20

У Бразилії легендарний футболіст Пеле потрапив до реанімації

23:07

Наскільки важким буде грип цього року: експерт поділилася тривожними фактами Відео

22:59

США нададуть Україні військову допомогу через російську загрозу - ЗМІ Відео

22:30

Симптоми раку крові: ознака уві сні, яка може сигналізувати про смертельну хворобу Відео

22:25

У Криму оголена москвичка лаялася матом та покусала копа

Реклама
22:16

Українці зможуть отримати пенсії померлих родичів Відео

21:38

Синоптики розповіли, коли в Україні чекати бабиного літа Відео

21:36

"Музика та крики": кафе на Подолі заважає спати цілому кварталу, поліція не реагує Відео

21:34

Інсульт: знак на вашій шкірі, який сигналізує про небезпеку Відео

20:52

"Найбрудніший у світі": Зеленський у США розповів про погрози через Північний потік-2 Відео

20:34

У столиці в меню фуд-простору з'явився сендвіч за шалені гроші

20:04

Український рибалка став абсолютним чемпіоном світу

20:00

Модні жіночі стрижки 2021-2022 на тонке волосся, які легко додають колосальний об'єм Фото

19:59

"Попрощалася з чоловіком і молилася": українка розповіла про жахи в літаку після відпочинку в Єгипті

19:42

З YouTube таємничим чином зникли кліпи Джамали

19:40

Оленяр тиждень йшов пішки в поліцію: він скоїв страшний злочин

19:25

1 вересня - День знань в Україні: душевні привітання та милі листівки до свята

19:20

"Вступ до ЄС через 20 років": чому не варто чекати біля моря погоди Погляд

19:13

Туристи з України можуть подорожувати в 35 країн ЄС: умови для в'їзду

18:37

В Офісі генпрокурора пояснили, чому й досі не пред'явили підозру Путіну

18:30

Протягом декількох годин: названо напій, який викликає небезпечний для серця стан Відео

18:22

Будівництво енергоблоку, енергетика і клімат: Україна і США підписали важливий меморандум Відео

18:15

"Хотіли дізнатися, як почувається людина після поранення ножем": у Рівному підлітки напали на жінку

18:01

Побачив прищіпки та викликав копів: у Чернівцях чоловік заявив про небезпеку у власній квартирі

17:59

"Концентрація мату і агресії": скандальний Моргенштерн дав інтерв'ю Гордону

Реклама
17:46

Колишнього заступника Луценка призначили в МВС заступником міністра Монастирського

17:43

Зірка російського серіалу Вороніни помер прямо на вулиці

17:38

Нацбанк запустив акцію допомоги онкохворим дітям

17:27

ЗСУ готуються відбивати повномасштабний наступ на Україну - Залужний Відео

17:11

Теплі листівки з останнім днем літа 2021: як красиво попрощатися з літом

16:46

Ринкова економіка: в Одесі жінка в тріски розгромила торговий лоток Відео

16:38

Фільм Безсмертна гвардія 2 зніме авторка Зоряних воєн

16:29

Кавун, який замінив весільний торт: під Полтавою похвалилися ягодою-велетнем Відео

16:22

"Ноги зламалися і не слухаються": учасник Танців з зірками висловився про шоу на 1+1 Відео

16:04

Різко посиніла і перенесла клінічну смерть: під Рівним раптово померла однорічна дівчинка Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти