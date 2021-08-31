Нова заборона з 1 вересня: у Києві у батьків учнів у школах вимагатимуть COVID-сертифікати

Батькам учнів поставили умову для відвідування школи / УНІАН

У Києві напередодні початку нового навчального сезону вирішили запровадити низку заборон у шкільних установах.

Зокрема, відтепер батькам учнів, для того, щоб потрапити до школи, буде необхідно пред'явити COVID-сертифікат або ПЛР-тест при вході. Таке рішення було прийнято постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

Рішенням комісії батькам заборонять відвідувати навчальні заклади без наявності документа, що засвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, проведено не більше ніж за 72 години до відвідування закладу.

Зазначимо, що згідно з рішенням, заборона діятиме у всіх зонах карантину.

У КМДА також опублікували список обмежень по роботі шкіл і дитсадків.

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"Зелена" зона

заборонено:

проведення масових заходів без масок;

вхід групами та масове перебування в закладі батьків учнів;

перебування батьків і гостей навчальних закладів без наявності документа, що засвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, проведеного не більше ніж за 72 години до відвідування закладу.

"Жовта" і "помаранчева" зони

заборонено:

відвідування навчальних закладів здобувачами освіти та проведення в навчальних закладах масових заходів за участю учнів у разі відсутності у понад 20% персоналу навчального закладу документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації;

відвідування навчальних закладів учнями у разі, коли на самоізоляції через контакт з особою з СOVID-19 перебуває понад 50% здобувачів освіти та персоналу закладу;

проведення в навчальних закладах масових заходів за участю здобувачів освіти з більш ніж однією групою (класом) і в присутності глядачів (відвідувачів);

відвідування закладів особами, які не є учасниками освітнього процесу;

вхід групами і масове перебування в закладі батьків здобувачів освіти;

індивідуальне відвідування закладів батьками без наявності документа, що засвідчує отримання повного курсу вакцинації або негативного результату тестування на СOVID-19, проведеного не більше ніж за 72 години до відвідування закладу.

"Червона" зона

заборонено:

відвідування закладів незалежно від форм власності її здобувачами.

виняток:

для здобувачів закладів дошкільної освіти, спеціальних навчальних закладів;

учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти;

здобувачів, які беруть участь в атестації, а також осіб, які беруть участь у заходах з оцінки якості освіти за наявності більш ніж у 80% персоналу закладу документа, що засвідчує отримання повного курсу вакцинації.

Робота шкіл в Україні з 1 вересня

Міністерство охорони здоров'я в липні запустило вимогу, згідно з якою школи в Україні з 1 вересня 2021 року будуть працювати в тому випадку, якщо в них буде вакциновано 80% від усього персоналу навчального закладу.

У Святошинському районі міста Києва вже попереджали вчителів про те, що їх можуть не допустити до роботи в тому випадку, якщо вони не зроблять щеплення від COVID-19. Втім, там також уточнювали, що від роботи невакцинованих педагогів усувати не будуть.

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Головний санлікар України Ігор Кузин заявляв, що школи, де щеплення від коронавірусу зробили менше 80% педагогів, працювати не будуть. Причому не важливо, в якій з епідеміологічних зон знаходиться навчальний заклад. Однак на даний момент немає законодавчих підстав, щоб не допустити невакцинованих вчителів до роботи.

Глава Міносвіти Сергій Шкарлет уточнював, що школи, де більшість вчителів не вакцинувалися, працюватимуть або в змішаному форматі, або на дистанційці. Причому навчальні заклади, де вчителі зробили щеплення від COVID-19, зможуть працювати навіть в умовах жорсткого карантину.