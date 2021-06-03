"Ніж та погрози": у Харкові "сміливець" захопив у заручники дитину і дівчину

У Харкові чоловік взяв у заручники свого сина та ексдівчину / Michael Blank via flickr.com

У Харкові вночі 29-річний "сміливець" прийшов у домоволодіння до колишньої дівчини та вимагав зустрічі зі своїм 4-річним сином. Між експарою стався конфлікт. У чоловіка при собі був ніж, і він почав погрожувати дівчині розправою.

Зловмисник захопив дівчину та сина у заручники, правоохоронці почали спецоперацію, вона тривала пів ночі, йдеться у Telegram-каналі Департаменту карного розшуку Нацполіції.

За відомостями відомства, чоловік спочатку передав поліцейським переляканого хлопчика та лише через дві години вдалося звільнити дівчину. Ні дитина, ні жінка не постраждали.

До операції залучили підрозділ поліції для розв'язання надзвичайних ситуацій – Корпус оперативно-раптової дії (КОРД). Зловмисника затримано на місці.

Розпочато провадження за ч. 1 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 3 ст. 15 (замах на злочин), ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Таким чином, стало зрозуміло, що чоловіка підозрюють і у замаху на умисне вбивство.

Нагадаємо, в Україні за захоплення заручників загрожує від п'яти до 15 років позбавлення волі. У нашій країні за замах на вбивство двох осіб засуджували і до 12 років позбавлення волі. Примітно, що за скоєне умисне вбивство загрожує до 15 років в'язниці.