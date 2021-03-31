Про що говорили Путін, Меркель і Макрон: у Німеччині озвучили свою версію

Лідери Німеччини, Франції та Росії обговорили ситуацію на Добассі / Reuters

30 березня лідери Німеччини, Франції, а також Росії обговорили ситуацію на Донбасі. У ході тристоронніх переговорів канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали провести зустріч у нормандському форматі.

Про це повідомили в пресслужбі уряду Німеччини. Зазначається, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на Сході України.

"Канцлерка і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

Крім того, в пресслужбі уряду Німеччини зазначили, що канцлерка і президент Франції також торкнулися в розмові з Путіним справи Навального. Вони підкреслили необхідність дотримання основних прав людини, закріплених в Європейській конвенції про права людини.

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