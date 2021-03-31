Про що говорили Путін, Меркель і Макрон: у Німеччині озвучили свою версію

У пресслужбі німецького уряду заявили, що канцлерка Німеччини і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі.
30 березня лідери Німеччини, Франції, а також Росії обговорили ситуацію на Донбасі. У ході тристоронніх переговорів канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали провести зустріч у нормандському форматі.
Про це повідомили в пресслужбі уряду Німеччини. Зазначається, що сторони обговорили врегулювання конфлікту на Сході України.
"Канцлерка і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
Крім того, в пресслужбі уряду Німеччини зазначили, що канцлерка і президент Франції також торкнулися в розмові з Путіним справи Навального. Вони підкреслили необхідність дотримання основних прав людини, закріплених в Європейській конвенції про права людини.
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Як повідомляв Главред:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
- Пізніше пресслужба Кремля повідомила, що Путін знову заявляв, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
- Він також звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі та у відмові від виконання узгоджених у липні додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.
- Водночас у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
- Як повідомила пресслужба французького президента, сторони відзначили, що необхідно, щоби Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.