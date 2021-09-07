"Об асфальт хряпну": маршрутник-меломан накинувся на пасажирку в Маріуполі

Чоловік "навалив" музику в салоні автобуса, а на зауваження відповів по-хамськи.
У Мелітополі між пасажиркою та водієм маршрутного автобуса стався конфлікт. Свідками неприємної ситуації стали пасажири маршрутки в районі Центрального ринку.
Все почалося через зауваження жінки до водія про гучну музику в салоні маршрутки. Чоловік на прохання пасажирки повівся неадекватно: посипались образи та погрози в бік пасажирки, пише ria-m.tv.
"Візьму за ж *пу і об асфальт хряпну, тв*рь", - заявив він на весь салон.
У керівництві підприємства-перевізника поки ніяк не відреагували на даний інцидент.
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