"Про український парад у Москві мріяти зобов'язаний кожен": Скабєєва "спалилася" на росТБ

Ольга Скабєєва / Скріншот

Одіозній російській пропагандистці Ользі Скабеевой знову не дає спокою ситуація в Україні.

В ефірі пропагандистського шоу на каналі Росія 1 вона несподівано заговорила про перемогу України над Росією.

"Про український парад gеремоги над Росією, в Москві, мріяти зобов'язаний абсолютно кожен житель країни", – сказала Скабєєва.

Відзначимо, що опублікований фрагмент явно вирізаний з контексту і Скабєєва говорила не всерйоз, а, ймовірно, повторила чиїсь слова.

У той же час користувачі з України ставлять позначки "подобається", а також діляться несподіваним відео в своїх акаунтах.

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"Нарешті ти вимовила ці слова на всю Росію! Знаю, було важко, але пишаюся твоєю чіткою позицією. Роки вербування пройшли недарма", – написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) в Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в столиці пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Під час репетиції українські військовослужбовці хором виконали відому пісню-слоган " Путін — х*йло!".

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У Росії гостро відреагували на виконання військовими ЗСУ образливої кричалки про президента РФ Володимира Путіна, яка прозвучала на репетиції параду в центрі Києва.

Скабєєва після виконання українськими військовослужбовцями хіта "Путін-ху*ло" назвала їх "Талібан".