"Обидві ноги - хрясь навпіл": у Дніпрі на пенсіонера звалилося дерево і зламало йому кінцівки

У Дніпрі на пенсіонера завалилося дерево і зламало йому кінцівки / dp.informator.ua

В самому центрі міста Дніпро, прямо біля будівель Дніпропетровської облдержадміністрації та облради депутатів, 61-річний чоловік отримав перелом обох ніг після того, як на нього звалилося дерево. Про це повідомляє портал ДП. Інформатор.

У Дніпрі спостерігалася грозова погода і шквальний вітер. Як кажуть комунальники, такий стан речей і став причиною падіння дерева. Відомо, що літній чоловік йшов якраз повз фонтан, коли на нього впав сухостій. На місце інциденту викликали швидку допомогу, потерпілого госпіталізували в міську клінічну лікарню №16.

Співробітники поліції з'ясовували обставини інциденту. Пізніше директора комунального підприємства "Міськзеленбуд" Олега Плитченко підтвердив, що причиною падіння дерева стала негода. За його словами, роботи з видалення 16 аварійних дерев зі скверу героїв були заплановані на вересень.

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Нагадаємо, раніше червня 2021 року в Полтаві, під час негоди на вулиці Соборності, будинок № 46 впало дерево - ледь не вбивши компанію з п'яти чоловік.

Його стовбур перекрив тротуар з новою плиткою, а гілки зачепило фасад будинку і майже повністю накрило літній майданчик кондитерського кафе Танін Торт.