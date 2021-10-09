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"Обходять імунітет від вакцини": інфекціоніст назвав найнебезпечніші штами коронавірусу

9 жовтня 2021, 15:51

Коронавірус продовжує мутувати, а його нові штами стають більш заразними.

Арістов
Вадим Арістов / Фото УНІАН

Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов розповів, які різновиди коронавірусу є самими небезпечними на цей час.

В коментарі Главреду експерт зазначив, що велику небезпеку несе навіть штам "Дельта", який вже був зафіксований в Україні.

"Лямбда" і "Мю" викликають найбільшу тривогу зараз, тому що вони обходять імунітет від вакцини і їх летальність трохи вище. Однак навіть однієї "Дельти" нам достатньо, щоб мати великі проблеми, як було свого часу Індії", — зазначив Арістов.

читайте такожCOVID-штам "Дельта": інфекціоніст назвав перші симптоми і алгоритм дій при лікуванніІнфекціоніст підкреслив, що за рівнем поширення зараз небезпечною є "Дельта", тому що "вона має найбільше поширення і вже зараз вбиває".

Раніше інфекціоніст Вадим Арістов заявляв, що швидше за все з'являться нові версії вакцин. Дуже перспективним напрямком досліджень сьогодні є інтерназальні вакцини (тобто ті, які водяться через ніс). Швидше за все, саме вони зупинять цю епідемію, вважає експерт.

Також Арістов розвіяв популярний міф про ризики вакцинації для онкохворих. За його словами, хворі з онкологією більше ризикують опинитися на лікарняному ліжку (з ймовірністю летального результату), у разі відмови від вакцинації. Тому їм потрібно бігти щепитися якомога швидше.

Читайте повну версію чату читачів головреда з Вадимом Арістовим тут.

Автор: Сергій Кущ
viber
Дельта коронавірус Вадим Арістов
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