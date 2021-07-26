Облив викладача фекаліями: на Буковині до скандального батька студента прийшли силовики

У Дмитра Корнія пройшли обшуки / promin.cv.ua

В Чернівцях пройшли обшуки у 45-річного чоловіка, який нібито перешкоджав роботі правоохоронців.

В результаті конфлікту на місце події був викликаний загін роти особливого призначення, йдеться на сайті ГУ НП Чернівецької області.

За словами правоохоронців, у них було рішення суду для проведення слідчих дій, проте підозрюваний поводився агресивно і перешкоджав їх роботі.

В ході обшуків у чоловіка виявили пістолет без дозволу, а також інші докази причетності до протиправної діяльності. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) КК.

Як уточнюють місцеві ЗМІ, мова йде про чоловіка, який нещодавно облив викладача фекаліями. Це нібито ветеран АТО Дмитро Корней, який був поранений на фронті і має інвалідність.

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/ promin.cv.ua

За даними Promin.cv.ua, у викладача є родичі в правоохоронних органах, чим і викликана "така активність".

/ promin.cv.ua

Дружина підозрюваного заявила, що під час обшуків її чоловікові стало погано і йому викликали швидку допомогу. Також вона називає все, що відбувається "підставою поліції".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Чернівецькій області батько випускника одного з навчальних закладів облив фекаліями викладачку, яку звинуватив у вимаганні хабара.

Інцидент стався після святкування з нагоди вручення дипломів.