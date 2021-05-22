Обман туристів і пекельний сервіс: у РФ попередили про жахи в Криму

У РФ скаржаться на сервіс у Криму / Reuters

Перший заступник Голови Департаменту праці та соцзахисту населення уряду Москви Олександра Александрова вирушила з сім'єю на відпочинок в курортний район Місхор захопленого РФ Криму і розповів про зіпсовану відпустку.

Провівши в п'ятизірковому бутік-готелі травневі свята, політик жахнулася сервісу і поділилася враженнями в Facebook.

За словами Александрової, за кілька місяців до поїздки вона особисто приїжджала подивитися номер і оплатити проживання. Однак по приїзді виявилося, що заброньовані кімнати зайняті, тому родині довелося розташуватися в номері з видом на галасливе будівництво.

При спробі вирішити проблему на ресепшені з'ясувалося, що за стійкою сидить кухар, який "нічого не знає".

Також заступник голови розкритикувала сервіс місцевих ресторанів. Зокрема, якість їжі, довге очікування і волосся, які попалися їй в тарілці.

"Стакан води, кави і будь-яку страву мінімум 40 хвилин очікування. Хліб можуть подати, коли вже десерти з'їли. У меню напишуть білі гриби, пармезан, а подають печериця і російський сир", — перерахувала недоліки Александрова.

Александрова описала перебування в окупованому Криму фразою "огидний сервіс в пафосних інтер'єрах".

У свою чергу газета Комсомольська правда. Крим зібрала найпоширеніші способи виманювання грошей у відпочиваючих.

"Щороку в Крим з'їжджаються мільйони туристів. Але багато хто отримує букет розчарувань у вигляді поганого сервісу, підробленого вина, нечесних таксистів та інших "принад" літнього відпочинку", – зазначає газета.

Один з них – це обман при здачі житла. "Приїжджі за кілька днів або навіть місяців до свого відпочинку бронюють житло по красивих фото, а на ділі отримують сумовитий будиночок в забутому селищі з туалетом у дворі і душем без гарячої води", – йдеться в матеріалі.