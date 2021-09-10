Обматюкав і вдарив дверима по голові: у Запоріжжі маршрутник накинувся на пенсіонера

Водій побив пенсіонера в Запоріжжі / скріншот

У Запоріжжі водій маршрутного мікроавтобуса вилаяв літнього пасажира і вдарив його дверима по голові.

Конфлікт виник після того, як пенсіонер спробував проїхати в салоні з візком в руках. Відео конфлікту вже опублікували в Мережі.

При цьому водій обклав пенсіонера лайкою, а потім сильно вдарив його дверима. Літній чоловік отримав удар в голову.

"Конч*ний.. йди звідси на х*р, задовбав", - висловився на адресу дідуся водій.

Удар припав пенсіонеру в голову. Дідусь не втримався на ногах і впав. До нього кинулися очевидці для надання допомоги.

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Пр цьому люди заблокували маршрутку з агерсивним водієм і викликали поліцію на місце події.

За даними очевидців, потерпілому 82 роки.

Нагадаємо, у Мелітополі між пасажиркою та водієм маршрутного автобуса стався конфлікт. Свідками неприємної ситуації стали пасажири маршрутки в районі Центрального ринку.

Все почалося через зауваження жінки до водія про гучну музику в салоні маршрутки. Чоловік на прохання пасажирки повівся неадекватно: посипалися образи і погрози в бік пасажирки.

Також ми повідомляли, що водій 25-го маршруту міста Чорноморська Одеської області в грубій формі відмовив у безкоштовному проїзді бійцю АТО, коли той захотів скористатися своїм правом пільгового проїзду. За такий вчинок активісти облили його зеленкою.