Облаяв і вдарив по голові: у Запоріжжі покарали маршрутника, який познущався з пенсіонера

У Запоріжжі водій вдарив чоловіка дверима в голову / скріншот

У Запоріжжі водій маршрутки мало не пробив голову пенсіонеру, який намагався проїхати пару зупинок. Спочатку викинув з салону його рюкзак, а потім щосили вдарив дверима по голові. Люди заступилися за літнього потерпілого і не дали втекти водієві.

Після удару чоловік на деякий час знепритомнів. Зараз він проходить обстеження. У нього синяк на пів обличчя, скаче тиск і паморочиться голова. У день, коли маршрутник скривдив чоловіка, він відзначив 82-й день народження, йдеться в сюжеті ТСН.

Як стало відомо, водія відразу ж звільнили, і він понесе відповідальність за свої дії: йому загрожує штраф або до року виправних робіт. Своєю чергою фірму-перевізника "Правекс-стар "оштрафовано "в максимально можливому розмірі". А в мерії розірвали з ними угоди.

Як каже син потерпілого, одразу після інциденту водій пропонував гроші, аби вони забрали заяву. Від пропозиції родина відмовилась.

Пенсіонер мав повне право перевозити багаж, визнають у перевізника. Щодо водія, то він, каже керівник компанії, розкаявся та написав заяву про звільнення. І переконує, що знайти нову роботу у цій сфері йому буде складно.

Раніше повідомлялося, що водій 25-го маршруту міста Чорноморська Одеської області в грубій формі відмовив у безплатному проїзді бійцю АТО, коли той захотів скористатися своїм правом пільгового проїзду. За такий вчинок активісти облили його зеленкою.