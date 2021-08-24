Обмін полоненими і зустріч у нормандському форматі: ТКГ збереться на термінове засідання

Переговори щодо Донбасу / thepage.ua

Тристороння контактна група відновлює свої засідання після канікул. 25 серпня відбудуться переговори робочих підгруп, а в четвер відбудеться спільне засідання сторін.

Як повідомляює українська делегація в ТКГ, сторони планують обговорити низку важливих питань.

На засіданні говоритимуть про:

імплементацію Мінських угод і підсумків саміту "нормандської четвірки";

забезпечення безпеки в зоні ООС з дотриманням режиму припинення вогню, оновлення плану розмінування;

політичні аспекти у зв'язку з імплементацією Мінських угод;

відновлення роботи КПВВ та відкриття нових пунктів пропуску у Золотому та Щасті;

обмін полоненими і повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окупованих територіях, економічні аспекти відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію зіткнення.

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Переговори щодо Донбасу - про що раніше повідомляв Главред:

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна, Франція і Німеччина виступають за проведення нового саміту за участю лідерів нормандського формату. Москва вже отримала план з реалізації Мінських угод, який слід обговорити. Однак Кремль затягує подальше продовження переговорів.

Глава держави Володимир Зеленський також розповів, що в ході свого візиту до Вашингтона він має намір попросити президента США Джо Байдена взяти участь у переговорах щодо Донбасу. Ідею можна запустити на базі нормандського формату, якщо інші учасники підтримають таку ініціативу.

Дипломат Держдепу Джордж Кент заявив, що в ситуації на сході України безпосереднім агресором є саме Російська Федерація, тому закінчити війну на Донбасі - обов'язок Росії.