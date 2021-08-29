Оприлюднено графік шкільних канікул на новий навчальний рік

Графік роботи шкіл під час нового навчального року / REUTERS

Традиційно в Україні навчальний рік розпочнеться з 1 вересня. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, заняття почнуться в звичайному форматі - в класах. Перехід на дистанційне навчання можливий лише у разі різкого зростання кількості хворих на коронавірус, пише пресслужба МОН.

Дати канікул в кожній школі вже давно визначають самостійно. Міністерство освіти дозволило навчальним закладам коригувати графік навчання відповідно до потреб. Однак є основні правила, яких повинні дотримуватися всі школи: тривалість канікул не повинна перевищувати 30 днів, виняток – літні канікули.

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У більшості шкіл встановлена класична семестрова система, яка включає в себе 4 чверті і два семестри.

Коли школярі відпочиватимуть у 2021-2022 році :

Осінні канікули - з 25 по 31 жовтня 2021 року

Зимові канікули - з 25 грудня 2021 року по 9 січня 2022 року

Весняні канікули – з 28 березня 2022 року по 3 квітня 2022 року

Літні канікули – з 1 червня 2022 року по 31 Серпня 2022 року

Тривалість навчального року:

Початкова школа – 1-4 класи) - 720 годин

Гімназія (5-9 класи) - 890 годин

Ліцей – 10-12 класи) - 1110 годин

Додаткові вихідні дні:

14 жовтня-День захисника України

25 грудня – католицьке Різдво

8 березня - Міжнародний жіночий день

25 квітня - Великдень

1 травня - День праці

9 травня-День Перемоги

Графік канікул може змінюватися в залежності від потреб школи, епідеміологічної ситуації в країні, а також - в кожній окремій області країни. Він носить тільки рекомендаційний характер.

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Робота шкіл в Україні з 1 вересня - про що раніше повідомляв Главред:

Міністерство охорони здоров'я в липні запустило вимогу, згідно з якою школи в Україні з 1 вересня 2021 року будуть працювати в тому випадку, якщо в них буде вакциновано 80% від усього персоналу навчального закладу.

У Святошинському районі міста Києва вже попереджали вчителів про те, що їх можуть не допустити до роботи в тому випадку, якщо вони не зроблять щеплення від COVID-19. Втім, там також уточнювали, що від роботи невакцинованих педагогів усувати не будуть.

Головний санлікар України Ігор Кузін заявляв, що школи, де щеплення від коронавірусу зробили менше 80% педагогів, працювати не будуть. Причому не важливо, в якій з епідеміологічних зон знаходиться навчальний заклад. Однак на даний момент немає законодавчих підстав, щоб не допустити невакцинованих вчителів до роботи.

Глава Міносвіти Сергій Шкарлет уточнював, що школи, де більшість вчителів не вакцинувалися, працюватимуть або в змішаному форматі, або на дистанційці. Причому навчальні заклади, де вчителі зробили щеплення від COVID-19, зможуть працювати навіть в умовах жорсткого карантину.