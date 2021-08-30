Оприлюднено список обов'язкових іспитів для школярів

У Міністерстві освіти "обрадували" учнів списків іспитів, які обов'язково їм потрібно буде здати в кінці навчального року.
Не встиг ще розпочатися новий навчальний рік, а вже став відомий список іспитів, які обов'язково складатимуть випускники 4-х і 9-х класів під час державної підсумкової атестації навесні 2022 року.
Як йдеться у наказі МОН, учні 4-х класів складатимуть іспит з української мови та математики та мови нацменшини, якщо вони навчаються цією мовою.
Учні 9-х класів повинні продемонструвати знання з української мови та математики, а також по одному з предметів з переліку:
- біологія,
- Всесвітня історія,
- географія,
- література,
- іноземна мова,
- інформатика,
- Історія України,
- Основи правознавства,
- Українська література,
- фізика,
- хімія, мова національної меншини,
- мова корінного народу.
Який саме навчальний предмет буде обраний, вирішить педагогічна рада школи.
Випускників 11-х класів чекає ЗНО. Там потрібно буде скласти чотири іспити: українська мова та література або просто Українська мова, математика, Історія України або іноземна мова, один з навчальних предметів зі списку: Історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія.
Також можна буде скласти ЗНО з мови національних меншин або корінного народу. Маються на увазі кримськотатарську, кримчацьку, караїмську мови.
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