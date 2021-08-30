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Оприлюднено список обов'язкових іспитів для школярів

30 серпня 2021, 20:33

У Міністерстві освіти "обрадували" учнів списків іспитів, які обов'язково їм потрібно буде здати в кінці навчального року.

школа
З'ясувалося, які іспити складатимуть школярі / Фото: УНІАН

Не встиг ще розпочатися новий навчальний рік, а вже став відомий список іспитів, які обов'язково складатимуть випускники 4-х і 9-х класів під час державної підсумкової атестації навесні 2022 року.

Як йдеться у наказі МОН, учні 4-х класів складатимуть іспит з української мови та математики та мови нацменшини, якщо вони навчаються цією мовою.

Учні 9-х класів повинні продемонструвати знання з української мови та математики, а також по одному з предметів з переліку:

  • біологія,
  • Всесвітня історія,
  • географія,
  • література,
  • іноземна мова,
  • інформатика,
  • Історія України,
  • Основи правознавства,
  • Українська література,
  • фізика,
  • хімія, мова національної меншини,
  • мова корінного народу.

Який саме навчальний предмет буде обраний, вирішить педагогічна рада школи.

Випускників 11-х класів чекає ЗНО. Там потрібно буде скласти чотири іспити: українська мова та література або просто Українська мова, математика, Історія України або іноземна мова, один з навчальних предметів зі списку: Історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія.

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Також можна буде скласти ЗНО з мови національних меншин або корінного народу. Маються на увазі кримськотатарську, кримчацьку, караїмську мови.

Нагадаємо, раніше МОЗ дав рекомендації щодо лінійок на 1 вересня. Відомство не забороняє проводити урочистості, проте рекомендує зробити це під відкритим небом, або ж в кожному класі окремо. Головне - не товпитися.

Також Гларвед писав про те, що в Міносвіти напередодні початку нового навчального року розповіли про те, скільки педагогів отримали щеплення.

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школы іспит МОН навчальний рік новини України
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