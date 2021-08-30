Оприлюднено список обов'язкових іспитів для школярів

З'ясувалося, які іспити складатимуть школярі / Фото: УНІАН

Не встиг ще розпочатися новий навчальний рік, а вже став відомий список іспитів, які обов'язково складатимуть випускники 4-х і 9-х класів під час державної підсумкової атестації навесні 2022 року.

Як йдеться у наказі МОН, учні 4-х класів складатимуть іспит з української мови та математики та мови нацменшини, якщо вони навчаються цією мовою.

Учні 9-х класів повинні продемонструвати знання з української мови та математики, а також по одному з предметів з переліку:

біологія,

Всесвітня історія,

географія,

література,

іноземна мова,

інформатика,

Історія України,

Основи правознавства,

Українська література,

фізика,

хімія, мова національної меншини,

мова корінного народу.

Який саме навчальний предмет буде обраний, вирішить педагогічна рада школи.

Випускників 11-х класів чекає ЗНО. Там потрібно буде скласти чотири іспити: українська мова та література або просто Українська мова, математика, Історія України або іноземна мова, один з навчальних предметів зі списку: Історія України, іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія.

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Також можна буде скласти ЗНО з мови національних меншин або корінного народу. Маються на увазі кримськотатарську, кримчацьку, караїмську мови.

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