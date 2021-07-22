"Оголені покатушки": у Черкасах на даху авто катався "голий" хлопець

Люди так і не зрозуміли, що змусило чоловіка сидіти на даху автомобіля під час руху.
У Мережі з'явилося відео, як серед білого дня в Черкасах на даху автомобіля возили практично голого чоловіка.
Відео з незвичайними "покатушками" вулицями міста опубліковано на сторінці спільноти "За кермом Черкаси" у Facеbook.
У коментарях до ролика користувачі припустили, що чоловік програв суперечку або просто був п'яний.
"В карти програв? Його возили так по всьому місту", - зазначено в повідомленні.
На кадрах ролика видно, що чоловік сидить, зі схиленою головою, на даху автомобіля, що рухається.
" target="_blank">http://Нагадаємо, раніше у Стрийському парку правоохоронці затримали неадекватну голу жінку. Вона спочатку бігала між деревами, а потім несподівано напала на двох дівчат.
Порушниця називала себе Євою та Україною. Правоохоронцям вона зізналася, що раніше лікувалася в психіатричні лікарні на вулиці Кульпарківській. Вона простягала руки до неба і лягала на траву. Періодично львів'янка щось вигукувала.
Дівчина, яка зняла все, що відбувається на камеру, розповіла, що після цього жінка несподівано напала на неї і її подругу.
Додамо, у Рівненському тролейбусі роздяглася пасажирка. Дві подруги їхали в громадському транспорті. Однак одна з них почала роздягатися, а потім і дефілювати.
За процесом спокійно спостерігали пасажири, а ось кондуктора цей факт глибоко обурив і вона почала просити дівчину надіти маску.
Катя, як стало ясно про ім'я "моделі" з кадрів відео, у відповідь на прохання, а потім і крик контролера сміялася і дефілювала по вагону, тримаючись за поручні.