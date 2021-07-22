"Оголені покатушки": у Черкасах на даху авто катався "голий" хлопець

Хлопець просто сидів на даху / скріншот

У Мережі з'явилося відео, як серед білого дня в Черкасах на даху автомобіля возили практично голого чоловіка.

Відео з незвичайними "покатушками" вулицями міста опубліковано на сторінці спільноти "За кермом Черкаси" у Facеbook.

У коментарях до ролика користувачі припустили, що чоловік програв суперечку або просто був п'яний.

"В карти програв? Його возили так по всьому місту", - зазначено в повідомленні.

На кадрах ролика видно, що чоловік сидить, зі схиленою головою, на даху автомобіля, що рухається.

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" target="_blank">http://Нагадаємо, раніше у Стрийському парку правоохоронці затримали неадекватну голу жінку. Вона спочатку бігала між деревами, а потім несподівано напала на двох дівчат.

Порушниця називала себе Євою та Україною. Правоохоронцям вона зізналася, що раніше лікувалася в психіатричні лікарні на вулиці Кульпарківській. Вона простягала руки до неба і лягала на траву. Періодично львів'янка щось вигукувала.

Дівчина, яка зняла все, що відбувається на камеру, розповіла, що після цього жінка несподівано напала на неї і її подругу.

Додамо, у Рівненському тролейбусі роздяглася пасажирка. Дві подруги їхали в громадському транспорті. Однак одна з них почала роздягатися, а потім і дефілювати.

За процесом спокійно спостерігали пасажири, а ось кондуктора цей факт глибоко обурив і вона почала просити дівчину надіти маску.

Катя, як стало ясно про ім'я "моделі" з кадрів відео, у відповідь на прохання, а потім і крик контролера сміялася і дефілювала по вагону, тримаючись за поручні.