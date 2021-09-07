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Обірвався трос кліті з горянками: в результаті аварії на шахті в "ЛНР" багато загиблих

7 вересня 2021, 08:03

У момент обриву каната в транспортній кліті перебували 25 осіб.

шахта
В результаті аварії на шахті в "ЛНР" загинули 9 людей / УНІАН

В окупованому Росією районі Луганської області у понеділок, 6 вересня, на шахті Червоний партизан сталася аварія, в результаті якої загинули 9 шахтарів.

Як повідомляють ресурси бойовиків, обірвався трос майданчика, який здійснював спуск гірників на робочі місця.

Відзначається, що в результаті події є жертви і постраждалі.

На шахті працюють співробітники воєнізованих гірничорятувальних загонів, фахівці медицини катастроф, медики. Проводиться деблокування гірників.

За попередніми даними, в результаті НП загинули дев'ять осіб, уточнює Інтерфакс.

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"В результаті аварії загинули, попередньо, дев'ять осіб", - повідомило джерело.

За даними співрозмовника, в момент обриву каната в транспортній кліті перебували 25 осіб, але інформації про стан постраждалих поки немає.

"Інформації по решті знаходяться в кліті поки немає", - сказало джерело в екстрених службах.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в захопленому бойовиками "ДНР" Донецьку через кілька днів після аварії на шахті ім. Олександра Скочинського знайшли тіла чотирьох гірників, яких вважали зниклими безвісти.

Раніше підконтрольні бойовикам ЗМІ повідомляли, що на шахті ім. Скочинського почалася пожежа. Під землею перебували 26 шахтарів, 22-х-евакуювали, а четверо робітників пропали безвісти.

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