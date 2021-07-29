Обірвані дроти та повалені дерева: Чернівці знову накрила стихія

Чернівці затопило / Молодий буковинець

Другий день поспіль Чернівці заливає потужний дощ, який підтопив багато вулиць міста. У центрі міста затопило вулицю Богдана Хмельницького та Гагаріна, також було підтоплено десятки вулиць на околицях Чернівців, пише Молодий буковинець.

На вулиці Галицький шлях через негоду впало дерево. Воно перекрило проїжджу частину і обірвало мережі електропередач.

Також у місті зупинено рух тролейбусів.

Нагадаємо, у середу, 28 липня, Чернівці накрила потужна злива, яка підтопила приміщення вокзалу та територію навколо нього. У результаті негоди також постраждала і вулиця Богдана Хмельницького, пише місцеве видання Молодий буковинець.

Згідно з опублікованими відеозаписами, у результаті негоди був частково підтоплений залізничний вокзал Чернівців.

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