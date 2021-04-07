Загострення на Донбасі: Безсмертний назвав найгірший сценарій для України

Роман Безсмертний спрогнозував, до чого призведе загострення конфлікту на Сході України / Фото facebook.com/bezsmertnyi

Мирний розвиток ситуації на Донбасі є малоймовірним. Про це свідчить небувале накопичення озброєнь, техніки, живої сили на Сході та на Півночі України.

Таку думку озвучив колишній представник Києва в політичній підгрупі на переговорах в рамках ТКГ щодо Донбасу, український політик і дипломат Роман Безсмертний, передає Obozrevatel.

За його словами, раніше можна було допустити і мирний, і військовий спосіб вирішення конфлікту. Однак зараз Кремль взяв курс на ескалацію.

"З моєї точки зору, ситуація буде розвиватися або шляхом загострення бойових дій по лінії фронту на Донбасі та в Криму, або шляхом виникнення нових місць зіткнення між Збройними силами України і Російською Федерацією", - вважає Безсмертний.

читайте такожКулеба назвав умову, за якої ЗСУ відкриють вогонь на ДонбасіПолітик додав, що якщо збережеться ситуація, за якої не вироблено спільну позицію між Вашингтоном і Брюсселем, вона може розвиватися за дуже неприємним для України сценарієм.

"У разі розвитку гострого сценарію, сценарію бойових дій, найгірше, що може статися – Україна в черговий раз стане полем бою", - спрогнозував він.

Безсмертний нагадав, що після останньої зустрічі між канцлером Німеччини, президентом Франції та президентом Російської Федерації Росія "роздула питання України".

"Це означає, що центром удару найближчих місяців і років для Росії, для Кремля, для Путіна є Україна, що ми знаходимося в епіцентрі", - резюмував він.

Переговори "нормандської трійки" - про що раніше писав Главред:

30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.

Пізніше пресслужба Кремля повідомила, що Путін знову заявляв, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.

Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".

Він також звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі та у відмові від виконання узгоджених у липні додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Водночас у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.

Як повідомила пресслужба французького президента, сторони зазначили, що необхідно, щоби Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

У пресслужбі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей.

5 квітня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що переговори президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі відеоконференції відбудуться вже цього тижня.