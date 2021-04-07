Загострення на Донбасі: Безсмертний назвав найгірший сценарій для України

Якщо не буде вироблено спільну позицію між Вашингтоном та Брюсселем, то ситуація може розвиватися за дуже неприємним для України сценарієм.
Мирний розвиток ситуації на Донбасі є малоймовірним. Про це свідчить небувале накопичення озброєнь, техніки, живої сили на Сході та на Півночі України.
Таку думку озвучив колишній представник Києва в політичній підгрупі на переговорах в рамках ТКГ щодо Донбасу, український політик і дипломат Роман Безсмертний, передає Obozrevatel.
За його словами, раніше можна було допустити і мирний, і військовий спосіб вирішення конфлікту. Однак зараз Кремль взяв курс на ескалацію.
"З моєї точки зору, ситуація буде розвиватися або шляхом загострення бойових дій по лінії фронту на Донбасі та в Криму, або шляхом виникнення нових місць зіткнення між Збройними силами України і Російською Федерацією", - вважає Безсмертний.
читайте такожКулеба назвав умову, за якої ЗСУ відкриють вогонь на ДонбасіПолітик додав, що якщо збережеться ситуація, за якої не вироблено спільну позицію між Вашингтоном і Брюсселем, вона може розвиватися за дуже неприємним для України сценарієм.
"У разі розвитку гострого сценарію, сценарію бойових дій, найгірше, що може статися – Україна в черговий раз стане полем бою", - спрогнозував він.
Безсмертний нагадав, що після останньої зустрічі між канцлером Німеччини, президентом Франції та президентом Російської Федерації Росія "роздула питання України".
"Це означає, що центром удару найближчих місяців і років для Росії, для Кремля, для Путіна є Україна, що ми знаходимося в епіцентрі", - резюмував він.
Переговори "нормандської трійки" - про що раніше писав Главред:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
- Пізніше пресслужба Кремля повідомила, що Путін знову заявляв, що нібито Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
- Він також звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі та у відмові від виконання узгоджених у липні додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.
- Водночас у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
- Як повідомила пресслужба французького президента, сторони зазначили, що необхідно, щоби Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- У пресслужбі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей.
- 5 квітня ЗМІ з посиланням на джерела повідомили, що переговори президента Володимира Зеленського з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном у форматі відеоконференції відбудуться вже цього тижня.
Ситуація на Донбасі - останні новини:
- 31 березня Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань Захід 2021 стягує з усієї території РФ батальйонні тактичні групи до східних кордонів України.
- У вівторок, 30 березня, в ході позачергового засідання Верховної Ради виступив Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак. Він розкрив деталі загибелі 4 українських військових на Донбасі поблизу Шумів. За його словами, військові загинули від снайперського пострілу під час розмінування району насосної станції.
- 30 березня Верховна Рада ухвалила постанову, в якій засудила загострення бойових дій на Донбасі. Український парламент зажадав від Росії негайно припинити бойові дії та закликав світову спільноту вплинути на РФ.
- Росія перекидає на кордон з Україною військова техніка, при цьому маскує її номери. Про це йдеться в розслідуванні групи незалежних експертів Conflict Intelligence Team.
- 2 квітня Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данилов заявив, що РНБО цілодобово відстежує ситуацію щодо загострення на Донбасі після повідомлень про те, що РФ стягує війська до українських кордонів. За його словами, Київ готує різні сценарії реагування залежно від розвитку подій.