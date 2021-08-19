"Обстановка гірша, ніж у в'язниці": в Мережу злили фото моторошних умов життя в гуртожитку НАУ

Студенти кажуть, що зараз таких кімнат лише 10%/ Фото t.me/kievbc/7311

У Мережі з'явилися фотографії зі студентського гуртожитку Національного авіаційного університету в Києві. На фото - моторошні умови, в яких доводилося жити студентам. При цьому в навчальному закладі кажуть, що ці фото вже неактуальні, в зараз в гуртожитку все добре.

Кадри з гуртожитку 17 серпня опублікував Telegram-канал Київ без цензури.

"Традиційне для кінця серпня явище - скарги на умови в гуртожитках. Цього разу під приціл потрапив гуртожиток НАУ. Обстановка там, кажуть, гірша, ніж у в'язниці, та ще й платити доводиться", - йдеться у повідомленні.

На фото - розбита раковина, жахливий і брудний туалет, затоплені стелі, старі та розбиті меблі.

Реклама

Журналісти спробували з'ясувати, чи дійсно студентам доводиться жити в таких умовах. Як повідомили в програмі Сніданок з 1+1, знімкам кілька років.

"Фото не свіжі, таких кімнат 10% від усієї кількості", - повідомили студенти.

Голова студради Андрій пояснив появу цих скандальних фото так: "Вийшов студент незадоволений. Може переселили або чотири роки йому не сподобалося навчання в НАУ. Вирішив так трошки помститися".

Хлопець переконує, що зараз всередині гуртожитку все добре.

Проректор з гуманітарної політики та інновацій НАУ Світлана Тімкіна також стверджує, що ремонт вже зробили. А якщо студенти помітять у своїх кімнатах будь-які несправності, то ці питання швидко вирішуються.

"У кожному гуртожитку на вахті є три журнали: перший — це електрика, другий — сантехніка, третій — це столярні роботи. За будь-якими зауваженнями, які виникають у студентів, вони дають заявку. Вахтери передають цю інформацію в студмістечко в дирекцію. Там реагують на ці заявки і вони ліквідуються", - заявила Тімкіна.

До слова, всередину гуртожитку журналістів не пустили через карантинні обмеження.

Як повідомляв Главред, у Кривому Розі спалахнув скандал у відділенні хірургії 2-ї міської лікарні через жахливі умови проживання пацієнтів в палатах. Зазначається, що матраци пацієнтів покриті жовтими плямами, все в дірках, а місцями навіть почали гнити. При цьому лікарський персонал медустанови на прохання про допомогу ніяк не реагує.