Обов'язкова COVID-вакцинація: експерт пояснив, чи можна відмовитися від щеплення і чи будуть наслідки

Щоби запроваджувати обов'язкову вакцинацію, потрібно враховувати низку нюансів / Reuters

Згідно із законами України, будь-яке щеплення є добровільним та відбувається за згодою пацієнта і після медичного огляду, який повинен встановити готовність організму до отримання цього щеплення. Однак можливий статус обов'язкової вакцинації або за професією, або за епідемічними показаннями на певній території або у всій країні.

Нюанси можливого запровадження обов'язкової вакцинації від коронавірусу в Україні в умовах пандемії розкрив Главреду стратег, інфекціоніст, консультант з управління змінами Вадим Арістов.

"Обов'язковість (вакцинації, - ред.) не виключає добровільності та медогляду, тобто все одно у пацієнта буде можливість відмовитися. Але, відмовившись, людині доведеться рухатися стежками суворіших протиепідемічних заходів, щоб убезпечити здоров'я оточуючих. Наприклад, невакцинована людина певної професії, яка по роботі контактує з великою кількістю людей і може їх заразити, повинна перейти на дистанційну роботу або на якісь інші посади, на яких вона не наражатиме на небезпеку інших", - пояснив інфекціоніст.

За його словами, норму про переведення на дистанційну роботу або скорочення було закладено ще за радянських часів. Вона може торкнутися транспортників, працівників підприємств громадського харчування тощо. Арістов вважає, що дана норма - це важливий та потрібний інструмент, який рано чи пізно доведеться застосовувати.

Що стосується епідемічних показань до обов'язкової вакцинації, то, за словами, експерта, найімовірніше, мова піде про обмеження можливості відвідування необов'язкових соціальних інститутів. Зокрема, продуктові магазини, аптеки, банки, поштові відділення (які працювали під час локдауну) будуть відкриті для всіх, а решта - лише для тих, хто вакцинований від COVID-19.

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Ще одне важливе питання, пов'язане з обов'язковою вакцинанцією від коронавірусу, полягає в тому, чи є в Україні вакцина в достатній кількості, щоби держава мала право зобов'язувати вакцинуватися людей, а якщо вони відмовляються - обмежувати їх можливості.

"Це болюче питання. На початку серпня розрахунки прогнозували: у нас закінчується вакцина. Залишків Moderna вистачало на 14 днів, AstraZeneca і Pfizer були під резервом лише для другої дози. Лише вакцини Coronavac було достатньо. Зараз пішли нові поставки, тому ми ще трохи протягнемо. Ми весь час балансуємо на межі: розганяючи швидкість вакцинації та залучаючи нових людей, ми щоразу виходимо в зону прогнозів, в яких залишки вакцини ось-ось закінчаться. Але нові поставки з часом перекривають цей дефіцит", - розповів інфекціоніст.

Крім того, Арістов вважає, що запроваджувати обов'язкову вакцинацію можна лише тоді, коли буде виконана "домашня робота" з належної урядової комунікації. За його словами, потрібно донести людям, що цінність вакцин не у відсутності ускладнень.

"Вакцини не можуть бути абсолютно безпечними - завжди є рідкісні ускладнення, а також смерті. Це не можна заперечувати. Однак цінність у кількості збережених життів і, ймовірно, зменшенні кількості непрацездатних через постковідний синдром", - зазначив він.

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