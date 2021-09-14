Обов'язкову вакцинацію від коронавірусу в Україні вводити не будуть — Шмигаль

У Кабміні мають намір мотивувати громадян робити щеплення добровільно / УНІАН

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні обов'язкову вакцинацію від коронавірусу вводити не будуть.

Як повідомив глава уряду в коментарі "РБК-Україна", влада має намір всіляко мотивувати громадян робити вакцинацію від коронавірусу.

"Ми не плануємо вводити обов'язкову вакцинацію. Це заборонено в нашій країні. Така обов'язковість", - заявив Шмигаль.

Разом з тим глава уряду зазначив, що влада може "вводити обов'язок бути вакцинованими колективам навчальних закладів".

Вакциновані українці отримають привілеї

Днями в Україні вирішили змінити карантинні обмеження-так, люди, які зробили щеплення отримають привілеї , йдеться в рішенні Кабміну.

Реклама

Обмеження "жовтої " і" червоної " зон епідемічної небезпеки не будуть поширюватися на ті заклади, в яких колектив і відвідувачі мають COVID-сертифікати.

читайте такожВстановлять у ТРЦ Відеокамери: в Україні почнуть стежити за дотриманням карантинуПеревіряти відвідувачів закладів будуть за допомогою внутрішнього свідоцтва про вакцинацію, документи будуть доступні в додатку"Дія".

Раніше ми повідомляли, що в Україні посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень. Для цього в торгових центрах на рівні областей будуть встановлені спеціальні камери для моніторингу.