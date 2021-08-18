"Дуже сумно на волі": у Мелітополі жінка звинуватила себе у вбивстві, щоб потрапити до в'язниці

Жінка неодноразово дзвонила в поліцію / УНІАН

Дуже дивний випадок стався в Мелітополі Запорізької області. Поліція отримала дзвінок від жінки, яка розповіла про вбивство. Жінка повідомила, що вбила свого знайомого.

Як передають у Мелітопольському поліції, співробітники ГРПП виїхали за вказаною адресою і зустріли заявницю біля під'їзду одного з багатоповерхових будинків по вулиці Гетьманській.

Як виявилося, нікого вона не вбивала і зробила неправдивий виклик поліції. З'ясувалося, що жінка незадоволена своїм життям і горить бажанням потрапити в місця позбавлення волі.

Крім того, копи розповіли, що за останній місяць це вже другий подібний виклик, який надійшов саме від цієї жінки. Раніше 8 серпня вона заявляла про аналогічний злочин. А тепер за такі витівки їй доведеться заплатити 850 гривень штрафу за кожен виклик.

Нагадаємо, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бездомним, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися над перехожим. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася з перехожого, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.