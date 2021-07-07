Дуже хотів додому: львів'янин зірвався з балкона, намагаючись потрапити в квартиру

Чоловік просто забув ключі від будинку / 1gs.ru

У Львові з балкона третього поверху випав 30-річний чоловік, який намагався потрапити додому. Він забув ключі від квартири і перелазив через сусідський балкон в своє житло.

В пресслужбі ГУНП Львівської області розповіли, що інцидент трапився в середу, 7 липня, близько полудня в житловому будинку на вулиці Лобачевського.

"Він не втримався і впав з висоти третього поверху, отримавши при цьому тілесні ушкодження, від яких помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок". Ведуться слідчі заходи.

читайте також"Сусід, падло": у Києві чоловіки затіяли стрілянину з балкона, опубліковано відеоНагадаємо, українка Анжеліка Срабьянц впала з балкона в Стамбулі і загинула після сварки з хлопцем-турком. Момент трагедії потрапив на відео, і в мережі з'явилися кадри з останніми хвилинами життя 33-річної жінки.

Після загибелі Українки поліція затримала бойфренда Бурака Ерджана, за підозрою в умисному вбивстві. У залі суду чоловік розповів, що того дня пара вирушила в ресторан, де пообідали і випили алкоголь. В цей час між ними спалахнула сварка через ревнощі.

Трагедія сталася в житловому комплексі Стамбула, де жив турецький коханий загиблої Бурак Ерджан. Турецькі ЗМІ писали, що квартирі під час обшуку були знайдені заборонені речовини, а також відеозапис, який зробив чоловік.