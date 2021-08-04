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Дуже хотів накласти на себе руки: у Запоріжжі чоловік вистрілив у себе і отруївся, але вижив

4 серпня 2021, 19:18

Потерпілий госпіталізований з пораненням грудної клітини та отруєнням чадним газом.

швидка, медики
Медики врятували чоловіка в останній момент / УНІАН

У Запоріжжі стався небачений випадок. Чоловік так намагався накласти на себе руки, що вдався відразу до двох способів: він вистрілив собі в груди і намагався отруїтися вихлопними газами автомобіля.

Як повідомляє Запорізький Центр невідкладної допомоги та медицини катастроф, медики його врятували.

Інцидент стався на вулиці Волгодонській. Там 47-річний чоловік наніс собі вогнепальне поранення. На місце події прибула реанімаційна бригада. Постраждалого госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, в Одесі знайшли повішеним заступника керівника патрульної поліції міста Ізмаїл Івана Митькіна, який нібито обікрав квартиру, зайняв у колег велику суму грошей, а потім зник у невідомому напрямку. Зниклого правоохоронця виявили повішеним у парку Перемоги. За попередньою версією подій, причиною смерті стало самогубство.

Також раніше, у Покровському районі Кривого Рогу сварка подружжя закінчилася смертю чоловіка і жінки. За даними правоохоронців, чоловік намагався умовити свою дружину не розлучатися з ним. Коли ж цього приводу виникла сварка, він втопив її в басейні.

новини Запоріжжя самогубство
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