Названо кількість українців у Польщі та Чехії

Українські заробітчани масово їдуть до Польщі та Чехії / actual.today

Посли оприлюднили дані щодо кількості українців у Польщі та Чехії. Виявляється, за кордоном проживає і працює від трьох до п'яти мільйонів українців.

Про це розповіли представили в Інституті демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАНУ на форумі "Україна 30. Трудові ресурси".

"Щонайменше 3 млн, як максимум 5 млн осіб", - заявила директор Інституту Елла Лібанова.

У той же час, за словами посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийніса, в Чехії проживає близько 180 тисяч українців. І ця кількість становить чи не найбільшу нацменшину в Чехії.

"За даними останнього перепису населення до української національності в Чехії віднесено понад 50 тис. осіб, це ті, які вже є громадянами Чехії, але відносять себе до української національності. Це всього 0,5% населення", - продовжив посол, додавши, що середня зарплата українців у Чехії перевищує тисячу євро на місяць.

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Посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що в Польщі працює 1,5 мільйона українців. Причому, кількість заробітчан з 2014 року збільшилася в 2-3 рази.

Орієнтовно, 600 тисяч українців офіційно платять податки до Фонду соціального страхування, однак більшість українських трудових мігрантів працюють на трудових договорах і податки не платять.

Крім цього, в 2014 році в Польщі налічувалося 680 фірм, власниками яких були українці, а в нинішньому році таких підприємств стало 16000.

Також відомо, що на сьогоднішній день в Польщі навчаються близько 50 000 українських студентів.

читайте такожНе поділили Крим: у Польщі українець зарізав свого співвітчизника на очах у білорусівНагадавши, у червні в країнах Євросоюзу був зафіксований пік затребуваності українських трудових мігрантів. Зокрема, відбулося зростання кількості вакансій майже в 2 рази, випливає з аналізу Оpendatabot.

В останній тиждень червня роботодавці представили роботу 12 840 українцям, при тому, що в кінці травня роботу пропонували тільки по 7667 вакансіях.

Які країни запрошують українців: