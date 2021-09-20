"Дуже втомився, сердечко зупинилося": у Запоріжжі помер школяр, який пережив клінічну смерть на уроці

Іван Чекулаєв пішов з життя 19 вересня / Фото facebook.com/milena1231

У Запоріжжі помер хлопець, якому 3 вересня стало зле прямо на уроці історії в гімназії №8. Тоді він пережив клінічну смерть, але його вдалося врятувати. Лікарі констатували зупинку серця та забрали дитину в реанімацію.

Медики боролися за життя хлопчика понад два тижні, але марно. 19 вересня мати школяра Мілена Чекулаєва повідомила у Facebook, що її син пішов з життя.

"Сьогодні Іванко став ангелом і пішов від нас! Він дуже втомився, і його сердечко зупинилося", - написала жінка і подякувала лікарям за всі зусилля.

Прощання відбудеться 22 вересня в кафедральному соборі Святої Трійці в Запоріжжі на вулиці Культурній, 101а о 12 годині.

Чому Іван Чекулаєв несподівано потрапив до реанімації – поки не відомо. Як пише запорізький портал ZaБор, раніше мати померлого розповідала, що "до весни дитина була здоровою". Проте в березні та червні він двічі знепритомнів на 20-30 секунд. Хлопця обстежили лікарі, кардіолога відвідували буквально в кінці серпня, але серйозних патологій не виявили.

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В обласній держадміністрації пообіцяли створити робочу групу для розслідування ситуації.

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Як повідомляв Главред, 26 серпня в Запорізькій області в дитячій лікарні помер 12-річний Тимофій Дегальцев, якому стало зле в дитячому таборі у Херсонській області. Хлопчик помер у лікарні. Медики близько 50 хвилин проводили реанімаційні заходи, проте врятувати дитину не вдалося.