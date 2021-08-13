Чергове викриття "жебрачки": у Львові жебрачка-інвалід виявилася ходячою

Жінка самостійно зійшла з маршрутки / скріншот

У Мережі з'явилося цікаве відео "зцілення" жебрака. У Львові жінка цілими днями сидить на інвалідному візку в центрі міста і просить перехожих про допомогу. Однак на місце "дислокації" вона прибуває на своїх власних двох ногах.

Відео, як жінка виходить з маршрутки випадково зняли перехожі. На кадрах видно, як жебрачка сходить з громадського транспорту тримаючи в руках інвалідний візок. Зняти "транспортний засіб" їй допомагають перехожі.

Потім ті ж самі "відеооператори" фіксують на камеру, як вона сидить у візку і просить милостиню. У жінки запитали, чи може вона ходити, на що та кивнула - "ні".

Нагадаємо, раніше у Києві бабулька просила милостиню біля торгового центру. З'ясувалося, що щодня жебрачка "заробляє" близько 900 гривень, які тут же витрачає в супермаркеті, а потім, прикупившись, їде додому на таксі.

Також раніше в Києві 90-річна бабуся, прикинувшись хворою і голодною розвела чоловіка на обід в "Пузатій Хаті", куди він її ще й підвіз на власному авто. Виявилося, що живе вона в квартирі, повній собак, яких жорстоко вбиває і підкидає в шахту ліфта, щоб нашкодити сусідам.