"Одеса - це не Україна": росіянин, який переїхав з РФ, "зашкварився" скандальною заявою

Дмитро Староверов / Скріншот

В Одесі вибухнув скандал після того, як росіянин, який переїхав в Україну, заявив про те, що не вважає Південну Пальміру українським містом.

Росіянин Дмитро Староверов почав публічно висловлюватися проти територіальної цілісності України, пише видання Obozrevatel.

Зокрема, свої скандальні заяви молодий чоловік висловлював в ході відеотрансляції на сервісі Twitch.

Староверов розповів про те, з чим йому довелося зіткнутися після переїзду в Україну з РФ. Він пояснив, що спочатку деякий час жив у Києві, де працював на касі в одному з супермаркетів.

Молода людина стверджує, що після того, як він переїхав до Одеси, у нього тепер ніхто не вимагає розмовляти українською і взагалі ніхто не говорить державною мовою.

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З цього він зробив висновок про те, що Одеса нібито не є Україною. Тому він відчуває себе в цьому місті просто "прекрасно".

"Одеса - це не Україна. Тут українцям взагалі ніхто не розмовляє. Це кайф. Я в Києві на касі працював, потім переїхав. Тут прекрасно, прекрасно", — додав Староверов.

Додамо, що молодий чоловік півроку тому отримав посвідку на проживання в Україні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що новий мовний скандал розгорівся в Харкові. Там пасажирці Дарині Конох нахамив таксист сервісу Uklon за те, що дівчина розмовляла українською мовою.

Почався конфлікт після того, як дівчина поговорила українською мовою. У відповідь таксист став вигукувати, що Харків нібито є історично російським містом.