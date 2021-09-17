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Одеситка знайшла маму, яка 21 рік вважалася зниклою безвісти: щемливе відео зустрічі

17 вересня 2021, 19:20

Тетяна Присяжна жебракувала в переході, працюючи на ромів, але в один день її побили, і вона втратила пам'ять.

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Зустріч дочки і мами / скріншот з відео

В Одесі днями трапилася історія, гідна стати сюжетом голлівудського фільму. Дочка зустрілася з мамою, яка 21 рік вважалася зниклою безвісти. Їх возз'єднання нікого не залишило байдужим.

Шокує, але понад 20 років Тетяна Присяжна провела на вулиці, жебракувала, працювала на ромів. Все через нещасний випадок, який стався в далекому 2000 році. Одного разу її побили і пограбували в переході. Жінка втратила пам'ять і не могла згадати, де її будинок, повідомляє місцеве видання "УСИ".

Сама пішла з дому

На такий крок її підштовхнула сімейна сварка. Один з п'ятьох дітей Тетяни Василівни отримав важкий опік руки. Лікарі наполягали на ампутації, але мати вирішила, що зможе зберегти руку сина за будь-яку ціну. Для цього жінка продала все, залишившись без копійки. Але руку синові все-таки вдалося врятувати. Через деякий час після цього стався скандал, який змусив жінку піти з дому.

"Він (син, – Ред.) поводився некоректно. І в мені цей біль накопичилася, і я сказала – так я ж заради тебе залишилася в одних рваних трусах, заради тебе! І я пішла. В нікуди пішла. Від болю, від досади, пішла і все", – згадала Тетяна Василівна.

Напад у переході

Щоб хоч якось себе прогодувати, жінка працювала на ромів (одна із західних гілок циган, – Ред). Одного разу жінка втекла, але в переході її побили, а накопичені гроші відібрали. Через це пані Тетяна втратити пам'ять і вже не могла повернутися додому.

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Жила у притулку для безхатьків

Останні роки Тетяна Василівна перебуває у притулку для бездомних людей літнього віку. Туди її забрали з вулиці й намагалися відновити її пам'ять. Виявилося, що за старою адресою живе одна з дочок Тетяни Яна. Вона була шокована новиною про те, що мама жива. Але в лічені дні зібралася і приїхала, щоб забрати матір.

Яна зізналася, що всі ці роки шукала маму і не вірила у її смерть. Одразу ж після зникнення мами донька почала шукати її. Вона носила заяви у поліцію, писали у лікарні й дзвонила у морги. Все було марно.

На щастя, ця історія завершилася хеппі ендом. Зустріч двох найрідніших людей була надзвичайно зворушливою. Тепер Яна забере маму додому. Сподіваємося, вони зможуть надолужити втрачене за всі ці роки.

Момент зустрічі Тетяни з донькою: дивіться щемливе відео

Раніше ми розповідали про не менш зворушливу історію з Китаю, де батько об'їхав всю країну в пошуках сина і знайшов його тільки через 24 роки. На основі цієї історії у 2015 році навіть зняли фільм.

За цей час китаєць став відомим членом організацій зниклих безвісти в Китаї і допоміг семи батькам возз'єднатися з викраденими дітьми. Проте зі своїм сином він зустрівся тільки в цьому році, коли поліція змогла ідентифікувати особу вже дорослого чоловіка за допомогою ДНК-тесту. Пізніше знайшли підозрюваних у злочині. Їх затримали.

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