Одеський депутат запропонував видавати "паспорти негромадян" усім прихильникам Росії

Депутат не погодився , що проросійських громадян треба обов'язково вивозити / головне

Одеський волонтер, який пройшов до міськради від партії Порошенка "Європейська Солідарність" Андрій Вагапов виступив з ініціативою ввести в Україні так звані "сірі" паспорти (паспорти негромадян), за прикладом Прибалтики.

"Ми вже давно повинні були зробити відповідний крок насправді", – зазначив Вагапов в ефірі місцевого телеканалу. При цьому волонтер уточнив, що для користі країни інколи потрібно приймати непопулярні рішення.

На зауваження ведучої, що, мовляв, "половину Бессарабії", яка нібито підтримує Росію, треба вивезти у РФ, депутат відповів: "Вивозити не треба, треба просто запровадити паспорт негромадянина України".

Вагапов посилається на досвід країн Прибалтики, у яких громадянам з пострадянських країн видають "сірі паспорти" з певними обмеженнями у правах. Зокрема такі люди не можуть голосувати на виборах.

Сірий паспорт: досвід Естонії

Особи з невизначеним громадянством в Естонії або сіропаспортники – тип осіб без громадянства в Естонії, які не мають естонського громадянства і разом з тим якогось іншого, зазвичай громадянства Російської Федерації як правонаступниці Радянського союзу.

Статус таких людей регулюється "Законом про іноземців". Більшість осіб з невизначеним громадянством є колишніми громадянами СРСР, які на момен відновлення незалежності країни мешкали на території Естонії, але не отримали естонського громадянства.

Станом на початок 2020 року в Естонії проживало 71051 особа із невизначеним громадянством, хоч їхня кількість постійно змінюється. Кількість осіб без громадянства в Естонії зменшується через набуття естонського громадянства, або через набуття громадянства іншої країни, а також унаслідок природної смертності.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що виступає за подвійне громадянство в Україні, а українські парламентарі розглядають це питання. Проте поки це питання складне через примусову паспортизацію жителів окупованих територій Росією.